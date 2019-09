Trois artistes se démasquent à la Galerie d’art de Sainte-Marie

Le vernissage de l’exposition du trio Johanne Grondin, Danielle Robinson et Triska Sicuranzo … Tombent les masques a eu lieu le samedi 7 septembre dernier à la Galerie d’art de Sainte-Marie. Cette exposition, présentée par Artistes et Artisans de Beauce et la Ville de Sainte-Marie, avait pour président d’honneur M. Claude Gagné, artiste interdisciplinaire.

Malgré des productions très différentes, les trois artistes se sont ralliées autour du thème …Tombent les masques afin de démontrer, chacune à leur façon, leur perception de la nature humaine cachée derrière les masques du quotidien. À l’occasion de ce vernissage, de nombreux visiteurs ont répondu à l’appel en portant un masque. Cette participation a eu pour effet de donner une ambiance de bal masqué à l’événement.

Alors que Johanne Grondin présente des œuvres inspirées de la commedia dell’arte, Danielle Robinson fait voyager dans un univers surréaliste avec ses montages numériques et Triska Sicuranzo révèle le revers de la médaille d’une vérité parfois triste et crue avec sculptures et dessins.

Sainte-Marie, fière des artistes de sa région

Au cours des présentations, madame Nicole Boilard, conseillère municipale de la Ville de Sainte-Marie et membre du comité culturel s’est dite heureuse d’accueillir autant de visiteurs provenant de l’extérieur de la région. Elle considère que les œuvres présentées dans cette exposition font partie des trésors de la région et affirme que la Ville de Sainte-Marie est fière du travail de ses artistes. Elle a qualifié de magique et de formidable le travail des trois artistes, notamment dans la cohésion de la lumière et la profondeur de leurs œuvres. Elle a conclut en disant qu’ « on reconnait une région à travers ses artistes et que la Ville de Sainte-Marie ne peut pas être plus fière des artistes dans sa région »!

Claude Gagné, président d'honneur

Quant à monsieur Claude Gagné, c’est avec bonheur qu’il a accepté la présidence d’honneur. Il a connu les trois artistes formant la relève de l’association du temps où il était président d’Artistes et Artisans de Beauce. Il a rappelé que pour être artiste, il faut être capable de démontrer qui l’on est profondément, montrer sa vulnérabilité et être capable de transmettre une partie de soi à travers les œuvres créées. Et c’est ce que les trois artistes réussissent à transmettre en laissant tomber leurs masques. Alors que les œuvres de Triska Sicuranzo dénoncent et font état de ce qui se passe dans la société, Danielle Robinson exprime une profondeur tout en racontant une histoire alors que Johanne Grondin amène à une réflexion sur les différents masques sociaux.

L’animatrice Guylaine Jacques a conclu les présentations en invitant symboliquement tous les visiteurs à retirer et à laisser tomber tous en même temps leurs masques.

Trois activités pour tous



Rappelons que l’exposition se poursuit jusqu’au 10 novembre prochain. De plus, durant cette période, chaque artiste présentera une activité gratuite pour tous.

Le samedi 14 septembre, à partir de 13 h 30, Triska Sicuranzo fera un atelier de peinture au Black Light… Une façon de redécouvrir la peinture et ses mystères en y insérant des définitions cachées.

Le samedi 28 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30, dans le cadre des Journées de la Culture, Johanne Grondin animera l’atelier Créons nos masques. Pour cet atelier de créativité dans la mouvance du Recycl’art, chaque participant sera invité à apporter quelques matériaux intéressants pour créer des masques originaux.

Le samedi 19 octobre, de 13 h 30 à 15 h, Danielle Robinson animera une causerie intitulée L’œuvre se raconte de mille et une façons. Après avoir identifié les émotions suscitées par une œuvre, elle invitera les participants à voyager dans leur imaginaire pour inventer leur histoire.