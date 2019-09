Guillaume Cyr, porte-parole de la 15e édition du festival du film de Saint-Séverin

Du 3 au 6 octobre prochain, c’est pour une quinzième édition que s’amorcera le Festival du film de Saint-Séverin en Beauce avec comme porte-parole le comédien, acteur et réalisateur beauceron Guillaume Cyr. Une programmation prometteuse sera présentée aux cinéphiles de Beauce-Appalaches et d’ailleurs dans l’église patrimoniale de Saint-Séverin.

Le Festival, qui souhaite mettre de l’avant des œuvres québécoises de qualité, veut également être porteur de valeurs humanistes, se posant en porte-à-faux des maux de notre époque tel l’individualisme et le chacun pour soi.

Parmi les 11 longs métrages retenus pour la programmation, nous pouvons retrouver quelques titres primés par l’industrie tels que Répertoire des villes disparues de Denis Côté, Une colonie de Genviève Dulude-Decelles, Anthropocène L’Époque humaine de Jennifer Baichwal, Nicolas de Pencier et Edward Burtynsky et Fondations d’Olivier D. Asselin. La plupart des réalisateurs, sinon des personnes reliées aux films, seront présents. Avant chaque présentation de ces films, un court-métrage sera également projeté, dont Je mourrai en prison, qui a été tourné en Beauce, réalisé par Alexandre Dostie d’origine beauceronne avec une distribution comprenant le jeune comédien Joseph Delorey, résident de Saint-Séverin.

Un long métrage d’animation, spécialement dédiée aux jeunes, mais dont toute la famille se régalera, La Course des Tuques, accueillera, après la projection, Philippe Arsenault-Bussières, directeur artistique du film qui parlera des dessous de son travail. L’artiste amènera avec lui des croquis et esquisses visant à démontrer comment un film d’animation prend forme.

En projection supplémentaire, le documentaire Bob Bissonnette : ROCKSTAR, Pis pas à peu près, fera le portrait d’une légende qui a fait sa marque tant en Beauce qu’au Québec. Joueur de hockey devenu vedette du rock, venez à la rencontre d’un personnage plus grand que nature, dont le carnet de route inclut près de 1000 spectacles qui l’ont mené aux quatre coins de la province, participant à la plupart des festivals majeurs.La projection sera suivie d’une prestation de Pépé et sa guitare.

Le Festival rendra hommage à Jean-Claude Labrecque et Jean Beaudin décédés cette année en présentant, pour le premier, un documentaire lui ayant été consacré, Labrecque une caméra pour la mémoire, et pour le second, son film primé à Cannes, J.A. Martin photographe.

En plus de cinéma, le Festival propose des activités qui mettront en lumières des talents d’ici, dont une prestation de Jérôme Casabon, finaliste au Festival international de la chanson de Granby, une exposition des sculptures d’une grande originalité de l’artiste Clémence Lessard de Saint-Joseph-de-Beauce, et autres découvertes!

La programmation complète sera en ligne à compter du 13 septembre 2019 au https://www.festivalcineseverin.org