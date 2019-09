Beauce Brasse-bières & cuisine accueillera des gens de partout au Québec !

Beauce Brasse-bières & cuisine est de retour ce vendredi et samedi pour une quatrième année. L’évènement promet d’offrir aux participants un choix varié de microbrasseries, de cuisine de rues et une programmation musicale qui saura plaire à tous.

Le principal organisateur, Éric Doyon, indiquait que trente exposants seraient sur place : une vingtaine de microbrasseries et la balance en camion de cuisine de rue. Les festivités se déroulent dès 17 h, dans l’Espace Redmond face au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

« On attend beaucoup de monde, on a une grosse prévente. On a des billets de vendus partout dans la province, c’est une première. Hier, ça se vendait comme des petits pains chauds, » mentionne-t-il.

Cette édition est la plus grosse, mais également la plus complète selon Éric Doyon qui évoque que les kiosques de bières ne proposeront pas que des bières régionales, mais également celles venant d’un peu partout au Québec.

Programmation musicale

Beauce Brasse est fier de sa programmation musicale qui a en tête d’affiche ce soir le groupe Karma Kamelons sous le chapiteau principal.

« On a un volet musical, je crois, qui va être assez populaire. Les jeunes nous parlent beaucoup des Karma Kamelons ce soir. Les 4 Fantastiques demain. Je pense qu’on va se faire littéralement ramasser, » dit-t-il en riant.

Des talents locaux seront également à l’honneur dont Steven et Steeven, et Nick Cloutier à 17 h ce vendredi. Le samedi à 13 h, Philippe Lauzon et Gab Beauséjour s’alterneront.

Une terrasse urbaine accueillera différents DJ : Dj Peed, DJs Justin Blanc et Pierre-Luc Fortin. Les deux soirées se termineront avec des après-partys à compter de minuit.

Un bel évènement

L’entrée est gratuite pour tous. Si vous voulez consommer, vous devez acheter un verre et des jetons qui seront en vente directement sur le site des festivités.

Dame Nature est du côté des organisateurs avec l’annonce de la chaleur et du soleil, une invitation de plus à venir en profiter entre amis ou en famille.