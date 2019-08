La quatrième édition estivale de Beauce Brasse - bières & cuisine, c'est pour bientôt!

La quatrième édition estivale du Beauce Brasse - bières & cuisine se tiendra les 20 et 21 septembre prochains au centre-ville de Saint-Georges, face au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Le populaire événement pour les amateurs de bières et de cuisine de rue est de retour en ce début d'automne! En effet, les 20 et 21 septembre prochains, à l'Espace Redmond face au Centre sportif Lacroix-Dutil, aura lieu la 4e édition estivale. À compter de 17 h le vendredi, les visiteurs pourront fouler le site spécialement aménagé pour l'occasion tandis que la journée de samedi débutera à 13 h.

De nouveaux exposants

De nombreux nouveaux exposants feront partie des 25 kiosques de bières de microbrasserie, de cuisine de rue, de food trucks et autres produits du terroir qui accueilleront les festivaliers. Au total, c'est plus de 200 produits en dégustation qui seront offerts sur le site! Notons que les microbrasseries proviennent maintenant de tous les coins du Québec, une première pour le festival qui comptait surtout sur d'excellentes microbrasseries régionales.

Du côté musical, les formations des Karma Kameleons et des 4 Fantastiques seront les têtes d'affiche le vendredi et samedi respectivement. Philippe Lauzon, le duo Steven & Steeven, Nick Cloutier, Gabriel Beauséjour sont aussi de la programmation durant ces deux journées. Une 2e scène urbaine s'ajoute sur le site avec la prestation des DJs Justin Blanc et Pierre-Luc Fortin lors des après-midis sur la terrasse extérieure.

L'accès au site est complètement gratuite et notons que les festivaliers pourront fouler le site jusqu'à minuit trente chaque soir. Ceux désirant déguster les produits brassicoles doivent posséder le verre officiel de cette édition ainsi que des jetons en prévente sur le site Web de l'événement, chez Metro Laval Veilleux et également disponibles sur place.