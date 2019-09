La 15e Féérie de Noël à Cumberland : les billets presque tous vendus

Pour le 15e anniversaire de la Féerie de Noël à Cumberland, presque tous les billets ont été vendus et cela en un temps record. Des agences de voyage de groupe de la région de Québec, des Bois-Francs, de la Mauricie et de Montréal ont réservé près de la moitié des places disponibles. Les organisateurs croient que les 6 représentations de 2019 seront à guichets fermés.

« Nous sommes particulièrement fiers de constater la popularité croissante de la Féerie de Noël à Cumberland, une activité grandeur nature qui ravit d’année en année », a dit le président de la Corporation, qui est également metteur en scène du spectacle.

« Déjà, des groupes ont manifesté leur intérêt pour la présentation de 2020 », a- t-il poursuivi.

M. Poulin a tenu à remercier les Beauceron(ne)s, qui ont contribué à faire connaître la Féerie de Noël à Cumberland par-delà nos frontières. Il invite la population locale à communiquer avec eux dès maintenant. La liste 2020 est déjà commencée et il est possible d’ajouter des noms.

Une autre édition féérique

Encore cette année, les 13, 14 et 15 décembre, les spectateurs seront transportés au début des années 1900, le temps de faire connaissance avec les personnages de Cumberland et leurs histoires. La première partie du spectacle se déroule à l’extérieur dans le jardin Harbottle, illuminé pour l’occasion.

La suite se déroule à l’intérieur de l’église St-Paul, où vous ferez la connaissance de Sam Miller ¨Le Scrooge¨. Cette deuxième partie est une adaptation du roman « A Christmas Carol » de Charles Dickens, publié le 19 décembre 1843. À noter qu’il y a une grande similitude entre l’histoire du roman et l’histoire de Cumberland Mills.

Le Noël passé : 1850, débuts de la colonisation de Cumberland. Le Noël présent : 1900, l’apogée. Le Noël futur : 1950, le déclin.

Pendant près de 2 h, la distribution vous fera vivre une expérience où tous vos sens seront mis à contribution. Venez fêter Noël avec la communauté anglo-saxonne, une expérience théâtrale et musicale dans le décor d’une église historique magnifiquement conservée.

L’organisation mentionne que tous ceux et celles qui sont impliqué(e) dans la Féerie de Noël le sont à titre bénévole. Cette activité est la principale source de financement de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, dont la mission est de protéger et développer le site historique et patrimonial de Cumberland Mills.