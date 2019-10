Appel de photographie : votre vision de l'automne !

Dans les derniers jours, les arbres se sont parés de leurs plus belles couleurs et le froid est venu remplacer la chaleur des signes annonciateurs de l’automne. EnBeauce.com vous invite à capturer vos plus beaux moments que ce soit un simple paysage, des portraits dans les feuilles de votre compagnon à quatre pattes ou des gens que vous aimez.

Nous vous invitons à nous les partager et nous en ferrons une galerie sur EnBeauce.com et sur notre compte Instagram.

Pour nous les envoyer

Inscrivez votre nom

Une courte description

Un titre

Par courriel à l’adresse [email protected]

Par message privé sur notre page Facebook

Sur Instagram