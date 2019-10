Activités à ne pas manquer en Beauce du 4 au 6 octobre 2019

Ce n’est pas parce que le froid s’en vient à grands pas que vous devez rester à la maison! Comme chaque semaine, EnBeauce.com vous a préparé une sélection de spectacles et d’événements pour vous aider à planifier votre fin de semaine du 4 au 6 octobre.

SPECTACLES

Les Grandes Crues, S’ul gros vin

C’est avec un humour parfois corsé que le duo d’humoristes Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, deux finissantes de la cuvée 2014 de l’École nationale de l’humour, viendront abreuver les spectateurs de leurs histoires à se tordre de rire.

COMPLET – SUPPLÉMENTAIRES EN JANVIER

Où Salle Alphonse-Desjardins au Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand? 4 octobre à 20 h

Dueling Pianos

Soirée festive débutant par un 4 à 6 à l’abri du soleil, suivi d’un savoureux repas 3 services à compter de 18 h pour terminer le tout en beauté avec un duo de pianistes enflammés tout droit sortis de San Diego.

Où La Broche à la Foin, 189, route 173, Scott (Québec) G0S 3G0

Quand? 4 octobre dès 16 h

Yannick de Martino- Les dalmatiens sont énormes en campagnes

Le succès de l’humoriste Yannick de Martino n’est plus à questionner. Le jeune homme à la conscience d’adulte, mais au regard d’enfant sera dans la région ce weekend, afin d’y présenter son nouveau spectacle solo.

Où Salle Méchatigan, 919, route Saint-Martin, Sainte-Marie

Quand? 5 octobre à 20 h

Dan Cowboy

Un cowboy, de la musique et bien du divertissement, c’est ce que vous offrira Dan Cowboy, afin d’égayer le cœur des petits. Un spectacle jeunesse à ne pas manquer.

Où Chapelle Fraser, 950, Route Fraser, Beauceville

Quand? 5 octobre de 13 h à 16 h

Hommage à Bryan Adams et Bon Jovi

Venez revivre les plus grands succès de deux formations musicales mythiques avec une prestation hommage offerte par Remember et Blaze of Glory.

Où Salle du théâtre de l’hôtel de ville, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand? 5 octobre à 20 h

ÉVÉNEMENTS

Festival du film de Saint-Séverin

Venez visionner une ou plusieurs projections cinématographiques dans le cadre du Festival du film de Saint-Séverin. Quatre jours de projections et plusieurs réalisateurs seront au rendez-vous.

Où À l’église du village, 900, rue des Lacs, Saint-Séverin

Quand? Du 27 au 29 septembre3 au 6 octobre

Festival Octobre au sommet

Au profit du Programme Jeunes Leaders du Village Aventuria, le Club Parentaide invite le public à venir goûter aux saveurs de la région de Chaudière-Appalaches dans le cadre d’une activité-bénéfice Bières et Saucisses. De plus, c’est l’ouverture officielle du nouveau bâtiment Au Sommet.

Où Village Aventuria, 430, 390 rue Principale, Saint-Jules

Quand? 5 octobre de 13 h à 23 h

Fête Entr’aînés – Folie du Rock ‘N’ Roll

Pour sa quatrième édition et pour souligner les festivités entourant son 275e anniversaire de fondation, la Ville de Sainte-marie convie tous ses aînés, âgés de 60 ans et plus, à revivre la folie du Rock ‘N’ Roll dans le cadre d’une fête thématique haute en couleur qui se déroulera le dimanche 6 octobre prochain

Où Centre Caztel, 905, route Saint-Martin, Sainte-Marie

Quand? 6 octobre dès 10 h