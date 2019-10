Activités à ne pas manquer en Beauce du 11 au 14 octobre 2019

En ce long weekend de l’Action de grâce, ce ne sont pas les activités qui manquent dans notre belle région. Afin d’en profiter le plus possible, Enbeauce.com vous a préparer une sélection de spectacles et d’événements qui vous aideront dans la planification de votre fin de semaine.

SPECTACLES

Joe Louis-Walker

L’un des plus doué bluesman de sa génération sera en spectacle dans la région ce weekend. Récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, il saura vous charmer sous les sonorités envoutantes de sa musique.

Où? Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand? 11 octobre à 20 h 30

Dueling Pianos

Soirée festive débutant par un 4 à 6 à l’abri du soleil, suivi d’un savoureux repas 3 services à compter de 18 h pour terminer le tout en beauté avec un duo de pianistes enflammés tout droit sortis de San Diego.

Où? La Broche à la Foin, 189, route 173, Scott (Québec) G0S 3G0

Quand? 11 et 13 octobre dès 16 h

Alexandre Barette – Semi-Croquant

Après le succès monstre de son spectacle Imparfait, l’humoriste Alexandre Barette revient en force avec son troisième one-man show intitulé Semi-Croquant. Acclamé par la critique, ce spectacle saura certainement vous faire rire un bon coup.

Où? Salle Alphonse-Desjardins au Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand? 11 octobre à 20 h

Boucar Douf – Magtogoek ou le chemin qui marche

Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé les pas de Boucar jusqu’à Rimouski en 1991. Aujourd’hui, armé de son amour pour l’histoire et la biologie marine, il vient vous raconter en humour ce grand fleuve dont les eaux coulent désormais dans ses veines. Ce spectacle est une grande déclaration d’amour au fleuve Saint-Laurent.

Où? Salle Méchatigan, Sainte-Marie

Quand? 11 octobre 20 h

Yvan Pedneault, Rhapsody, Les classiques de Queen

Ayant été découvert par Brian May et Roger Taylor du mythique groupe QUEEN, Yvan Pedneault sera à Saint-Georges pour vous faire revivre les meilleurs succès de ce groupe qui a traversé l’histoire.

Où? Salle Alphonse-Desjardins au Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand? 12 octobre à 20 h

ÉVÉNEMENTS

Festival de la citrouille

En cette fin de semaine de l’Action de grâce, la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce vous invite à sa programmation familiale du Festival de la citrouille. Plusieurs animations pour la famille, jeux gonflables, fermette et plusieurs autres activités sont au rendez-vous.

Où? 1089 route 271, Sainte-Clotilde-de-Beauce

Quand? Du 12 au 14 octobre

Festival des Insectes de Saint-Georges

C’est la première édition du Festival des insectes de Saint-Georges. Venez célébrer la biodiversité mondiale en participant à cet événement interactif unique en province !

Au menu, une exposition géante scientifique et artistique, une volière à papillon, des ateliers, des jeux, des chasses au trésor, des animations, des manipulations de spécimens vivants et plus encore !

Où? 300, 118e Rue, Saint-Georges

Quand? 12 et 13 octobre de 9 h à 17 h

Visite de la Rotonde et vestiges ferroviaires au Musée ferroviaire de Beauce

Le Musée ferroviaire de Beauce vous invite à une activité très spéciale le 12 octobre prochain! Tournée guidée des vestiges centenaires et visite très rare de la « shop des engins » de 1918! Il y a quatre départs guidés de disponibles, soit à 10 h 30, 12 h, 13 h 30 ou 15 h.

Où? 397 rue Jean-Marie Rousseau, Vallée-Jonction

Quand? 12 octobre dès 10 h 30