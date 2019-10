Le dimanche 20 octobre prochain, à 13 h 30, auront lieu les vernissages des expositions de François Mathieu et de Félix Cano au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph.

Convexités de François Mathieu

Lors de l’exposition Convexités, l’artiste François Mathieu invite les visiteurs à observer le mouvement et la transformation de ses œuvres. Celles-ci sont statiques et arrêtées, mais elles expriment ce désir de mobilité. Elles pourraient d’ailleurs se transformer au fil du temps grâce à l’intervention de l’artiste au cours de l’exposition.

François Mathieu est un artiste beauceron, natif de Saint-Éphrem, qui vit et travaille à Saint-Sylvestre-de-Lotbinière. Il est détenteur d’un baccalauréat en philosophie, d’un autre en arts plastiques et d’une maîtrise en études québécoises. François Mathieu a réalisé plusieurs œuvres d’art public partout dans la province et il a aussi présenté des expositions au Canada, au Mexique et en Belgique.

François Mathieu se fait l’inventeur de chantiers de l’impossible. Ses expériences font ressortir l’émerveillement et l’amour du bricolage. L’artiste célèbre la matérialité du monde, mettant l’accent sur un état qui se place hors du temps, quelque part entre la chose et sa réalisation.

Le lac de Félix Cano

Félix Cano est un artiste peintre d’origine mexicaine qui a étudié en arts visuels à l’académie San Carlos de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Le voyage entre le Mexique et le Québec se dénote dans ses œuvres où l’abstraction est présente. Cependant, Félix Cano parvient à intégrer une forme de figuration et de signes au sein de ses œuvres. Avec Le lac, l’artiste souhaite transporter les visiteurs dans une ambiance esthétique unique.

Félix Cano travaille essentiellement la peinture et le dessin pour s’exprimer et illustrer son environnement. À la suite de son installation à Montréal, l’artiste est demeuré fasciné par la diversité et la richesse de la métropole.

« Je considère mon travail comme un véhicule d’exploration de l’environnement dans lequel je vis. De la même façon que l’écriture nomme les choses, la peinture me permet de signaler des émotions et des perceptions par rapport à cet environnement », explique l’artiste.

Le public pourra visiter les expositions de François Mathieu et de Félix Cano jusqu’au 26 janvier 2020.