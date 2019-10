Un premier Festival des insectes présenté au Georgesville

Le Centre de congrès du Georgesville accueillait la Bibitte mobile et son Festival des insectes, les 12 et 13 octobre, pour une première édition.

« Ça fait depuis 2015 qu’on le fait à Québec. On a décidé de l’offrir aux autres régions administratives. On voulait aller voir un peu la Gaspésie, le Bas Saint-Laurent, le Lac, Gatineau, Sherbrooke en Estrie, et Saint-Georges, la Beauce, donc, pour offrir un service d’insectarium. Au moins une fois par année, tu peux au moins venir te renseigner, en apprendre plus sur l’entomologie », a mentionné Pierre-Olivier Ouellet, fondateur de la Bibitte mobile et organisateur du festival.