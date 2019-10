« Noël au chemin des Français » : le retour d'un classique du Temps des fêtes

Fort de l’énorme succès des précédentes années, les Concerts Sainte-Aurélie et les Sentiers d’Aurélie récidivent et présentent pour une troisième année consécutive la production Noël au chemin des Français.

Ce conte de Noël théâtral et musical, écrit et mis en scène par Harold Gilbert, présente l’histoire fictive qui met en relief la scission entre les habitants d’un village et ceux de l’un de ses rangs, rivalité récurrente dans les paroisses beauceronnes d’autrefois : Josaphat, un bûcheron courtisé par deux femmes; Alvina, jeune femme aisée du village; et Desneiges, issue d’un rang et d’un milieu plus pauvre.

Avant de partir pour les chantiers du Maine, il sera sommé de faire un choix entre les deux et sera ainsi divisé entre la passion et la raison, à mesure que le temps des Fêtes approche. Une pléiade de personnages compose cet univers qui s’inspire directement de la géographie de Sainte-Aurélie dont le fameux Chemin des Français qui n’a rien d’une légende et est toujours existant.

Seront bien sûr de retour Ursule et Régina, les tantes colorées des États, de même que Magloire, le vieux bûcheron raconteur. S’ajouteront à eux de nouveaux personnages au sein d’une histoire sertie d’un tout nouveau décor et d’une nouvelle conclusion.

Replonger à l'époque des Noëls d'antan

La pièce s'avère une occasion unique de replonger dans l’ambiance des Noëls d’antan ou il n’y avait alors rien de facile pour nos ancêtres. Noël au chemin des Français sait faire place à l’humour tout en réservant de beaux moments d’émotion.

Rassemblant une quinzaine de comédiens-chanteurs de Sainte-Aurélie et des environs, cette belle équipe s’implique activement à faire de nouveau de ce spectacle un moment exceptionnel et magique, avec à la direction musicale Marlène Maheux et Lucille Thompson.

Veuillez noter que sera présenté à l’entracte une prestation tout en musique et en chansons par Julie Mathieu et Harold Gilbert. Ils auront le plaisir d'interpréter des airs des Fêtes d’autrefois.

Noël au chemin des Français sera également présentée à trois reprises, soit les vendredi 22 et samedi 23 novembre à 19 h 30, ainsi que le dimanche 24 novembre à 13 h au Centre municipal de Sainte-Aurélie, au 149, chemin des Bois-Francs.

Billets en vente

Les billets sont en vente dès maintenant chez Alimentation Sainte-Aurélie (418 593-3631), à la Librairie Sélect (418 228-9510) au Marché 7-23 (418 228-0548), de même qu’auprès de Mme Carmelle Gonthier (418 593-6543). Comme les places sont limitées, il est conseillé de réserver à l’avance. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 418 594-5063.