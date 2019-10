La troupe de théâtre de Saint-Odilon présente la pièce « L'homme parfait »

Les 1er, 2, 8 et 9 novembre prochains, la troupe de théâtre de Saint-Odilon présentera la pièce L'homme parfait. C'est à la salle municipale de Saint-Odilon que cette production dont Alex Bilodeau signe le texte et la mise en scène aura lieu à compter de 20 h. Tous les profits amassés lors de cette soirée seront d'ailleurs remis à l'OTJ de la municipalité.

Résumé de la pièce

Jean-Paul, Bob, Mike et Théodore ne se connaissent pas. Ils ont tous les quatre une femme dans leur vie et semblent heureux. Les quatre hommes gagnent, pour la même fin de semaine, un tout inclus au prestigieux hôtel le Château Saint-Laurent. Le problème est qu'ils se retrouvent tous dans la même chambre et leur hôtesse n'est nulle autre que Myriam Saint-Laurent, une femme que les quatre hommes ont très bien connue.

Cette femme, qui obtient toujours ce qu’elle veut, a une demande bien particulière à faire, une demande qui pourrait bien tout bouleverser. Quel est le désir de cette femme? Comment réagiront les quatre hommes? Et que diront leurs compagnes? Chose certaine, Myriam Saint-Laurent compte bien trouver l’homme parfait...

Est-ce que l'homme parfait existe vraiment?

L'homme parfait... Voilà un titre qui apporte son lot de réactions. Les hommes s’approprient le rôle principal et les femmes s’empressent à dire que ça n’existe pas... Il faut au moins donner une chance à ceux qui essaient de l’être... Mais pourquoi l’homme parfait?

C’est une idée farfelue qui est passée par la tête de son auteur, Alex Bilodeau, et qui est devenue sa toute nouvelle comédie. Est-ce que l’homme parfait existe vraiment? Aller voir la pièce permettra de le découvrir et d'en rire.

« Chaque année, j’entreprends l’écriture d’une nouvelle pièce de théâtre en sachant qu’elle m’apportera autant de fous rires que de souvenirs inoubliables. Et cette année ne fait pas exception. C’est tout un honneur pour moi de la présenter avec cette merveilleuse distribution de comédiens. Le plaisir de travailler avec ces comédiens, une équipe qui se réunit et qui forme une belle famille théâtrale. En souhaitant que le plaisir que nous avons soit contagieux », a exprimé l'auteur et le metteur en scène, responsable de la troupe de théâtre de Saint-Odilon.

Pour plus de renseignements sur le coût des billets ou pour réservation, contactez Kathleen et Alex au 418 464-2080.