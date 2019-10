Des écoliers au nez rouge au Moulin La Lorraine!

Depuis septembre 2019, deux expositions de grand intérêt attirent non seulement le public adulte, mais aussi les écoliers au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.

Circus Maximus, l’exposition thématique sur le cirque, et Instants de vie du peintre Renald Brisebois proposent beaucoup de choses à voir, à faire et à apprendre comme ont pu le constater les enseignants et les élèves de l’école Jouvence de Sainte-Aurélie lors de leur récent passage. La visite s’est terminée sur une note fantaisiste alors que chacun a reçu un nez de clown... que tous ont porté sans hésiter!

Implication d'Assurances Pouliot et Associés inc.

Le succès du programme éducatif du Moulin La Lorraine repose sur son équipe d’animation et le travail de bénévoles qui s’impliquent chaque année pour présenter des expositions éducatives originales.

Mais la popularité des sorties éducatives au Moulin la Lorraine dépend surtout de l’appui financier d'Assurances Pouliot et Associés inc. de Sainte-Justine qui permet d’absorber une partie des frais de transport et d’offrir des admissions gratuites aux écoles. La direction du Moulin La Lorraine est heureuse d’annoncer que cet appui sera effectivement reconduit en 2020.

Ajoutons que depuis 2017, le programme scolaire est aussi supporté financièrement par le Fonds Pierre-Mantha.

Pour toute information sur le programme de visites éducatives ou pour une réservation, communiquez au 418 625-4400. Le Moulin La Lorraine est situé au 1286, route 277 à Lac-Etchemin.