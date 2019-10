Salon des artistes et artisans de Beauce : 35 ans de création

Dans le cadre du lancement de sa 35e édition, le Salon des Artistes et artisans de Beauce invite les gens à faire un voyage au pays de la création, les 22, 23, 24 novembre prochains, au Centre culturel Marie-Fitzbach.

39 exposants de 20 villes et paroisses différentes seront présents pour l'édition 2019 : 27 sont de la Beauce même et 12 sont de l’extérieur. 14 nouveaux exposants seront par ailleurs de ce 35e salon. L'événement se déroulera sous la présidence d’honneur de M. Jasmin Bélanger, artiste recycleur de métal de Saint-Georges.

L’artiste a tout d’abord déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que ses créations de métal le conduisent où il est rendu présentement.

« Je ne m’attendais pas à ce que ça prenne l’ampleur que c’est rendu là. J’ai fait plein d’expositions à Montréal », a-t-il dit.

Il a parlé de quelques-unes de ses créations, dont l’une réalisée cette année : un vélo de 65 livres. Il a également mentionné s’être rendu compte du marché potentiel pour ce type d’œuvres.

Lors de ce salon, les exposants proposeront des créations de diverses disciplines qui sauront inspirer les visiteurs pour trouver le cadeau original à offrir pour les fêtes : agroalimentaire, accessoires mode, artisans du bois, arts textiles et accessoires, arts visuels, bijoux, métaux et verre ou encore savonnerie. L’événement sera aussi une excellente occasion d’échanger avec les artistes, artisans et sculpteurs, toujours heureux de discuter de leurs réalisations.

Un salon majeur pour les 35 ans

La présidente d’Artistes et artisans de Beauce, Mme Amélie Lamontagne, a d’ailleurs invité la population à soutenir la création beauceronne et à venir « vivre le salon ».

« Le 35e, cette année, c’est vraiment un salon qui est majeur, parce qu’on est dans les plus vieux salons qui existent présentement. Moi, ce que je veux vous dire, c’est d’inviter vos familles, vos amis à venir, parce qu’il y a des nouveautés », a poursuivi la coordonnatrice de l’événement, Mme Lise Thibodeau.

À chaque jour durant l’événement, il y aura ainsi deux tirages de 35 $, les gagnants devant acheter au niveau des exposants ou à la boutique. Les œuvres des exposants remplissant l’armoire à cadeaux seront également offertes en tirage. Autre innovation : il sera possible de faire un Facebook live en allant sur Beauce TV et de partager celui-ci avec d’autres.

Et à combien de visiteurs s’attendent le comité organisateur, cette année?

« Je vous dis toujours à chaque année que je veux avoir mon 4000 personnes. Cette année, je l’augmente à 4100 », a indiqué Mme Thibodeau.

Présente à ce lancement à titre de représentante du député de Beauce-Sud, Mme Cassiopée Dubois a remis un chèque de 500 $ à l’organisation au nom de Samuel Poulin, via le soutien à l’action bénévole.

« Samuel Poulin croit beaucoup à la culture et aux arts », a-t-elle affirmé.

Le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, était aussi présent à cette occasion :

« À chaque année, il y a de nouveaux exposants. C’est toujours extraordinaire ce que les gens réussissent à nous faire connaître au niveau de l’art », a-t-il déclaré.

Le maire a tenu aussi à souligner l’implication du comité organisateur, qui assure la continuité et le succès de l’événement, mais aussi celle des bénévoles. Il en a d’ailleurs profité pour augmenter l’objectif du salon à 4500 visiteurs.

Stationnement et commodités

Le comité organisateur n’a pas ménagé ses efforts pour offrir le maximum aux visiteurs. Le petit café est toujours en place dans la chapelle, un centre pour le ravitaillement du public et des exposants.

Les gens qui seront présents pourront profiter du nouvel aménagement de stationnement réalisé par la Ville. Les espaces de stationnement asphaltés et éclairés ont augmenté considérablement pour ces derniers.

Le 35e Salon des Artistes et artisans de Beauce accueillera exposants et visiteurs le vendredi 22 novembre, de 13 h à 20 h 30, ainsi que les samedi 13 et dimanche 24 novembre, de 9 h 30 à 17 h.

Le comité organisateur tient à remercier la Ville de Saint-Georges et tous les commanditaires pour leur fidèle collaboration.