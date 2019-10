Concerts sous le clocher : une prestation où le violon et le piano seront en dialogue

Le vendredi 8 novembre prochain, les Concerts sous le clocher sont fiers de présenter Violon et piano en dialogue. Ce spectacle aura lieu à 20 heures, à l’église de Saint-Georges.

Lors de ce deuxième concert de la série 2019-2020, deux musiciens seront en vedette : la violoniste canadienne Marie Bégin et le pianiste Samuel Blanchette-Gagnon.

Marie Bégin se distingue par sa grande sensibilité et son dynamisme. Depuis 2018, elle est premier violon du célèbre Quatuor Saguenay. Elle est également violon solo de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marie Bégin s’est produite en concert en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

Elle sera ainsi accompagnée au piano par Samuel Blanchette-Gagnon, gagnant du prestigieux Prix d’Europe 2019. Détendeur d’une double maîtrise en piano et en musique de chambre, ce dernier se produit régulièrement comme soliste et chambriste. Le duo travaille actuellement à la réalisation d’un disque d’œuvres du 20e siècle pour violon et piano.

Les billets pour cette soirée magique sont en vente à la billetterie des Amants de la scène au 418 228-2455.

En janvier 2019, l'église Saint-Georges a fait l'acquisition d'un magnifique piano à queue avec deux buts bien précis, soit d'accompagner les célébrations et de permettre la tenue de concerts visant à aider financièrement l'administration et à l'entretien de ce magnifique lieu de culte.

Le but des concerts est d'amasser des fonds pour répondre à ces objectifs, mais aussi d'offrir l'occasion à de jeunes artistes dont la carrière professionnelle s'amorce de donner des prestations.

Ce deuxième rendez-vous des Concerts sous le clocher est donc à ne pas manquer.