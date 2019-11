La musique classique à l’honneur à l’église de Sainte-Marie

L’église de Sainte-Marie accueillera, le samedi 16 novembre à 20 h, le quatuor Éclipse. Composée de musiciennes de grand talent, la formation musicale revisitera pour l’occasion des œuvres de Tchaikovsky, Borodin, Beethoven, Schubert et Strauss.

Pour ce concert beauceron, Élisabeth Vachon sera 1er violon. Après avoir étudié une année à la prestigieuse Université des arts de la scène de Vienne en Autriche, elle termine sa maîtrise en interprétation avec excellence à l’UdeM. Elle enseigne le violon et est directrice artistique du Centre étudiant Benoît-Lacroix. Elle est membre de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et joue régulièrement au sein de diverses formations. Elle s’est donné comme ligne directrice créatrice la beauté à travers la simplicité et l’authenticité. Mme Vachon joue sur un violon gracieusement prêté par Canimex.

Le 2e violon sera Aliza Thibodeau, qui poursuit actuellement une maitrise en interprétation à l’Université de Montréal. La diversité de ses intérêts musicaux l’amène à jouer avec divers orchestres à Montréal et aux États-Unis. Elle joue sur un violon de 200 ans, d’origine inconnue.

Noémi Vachon, altiste, enseigne le violon et l’alto depuis plusieurs années à Québec et à Saint-Georges. Elle a terminé la maîtrise en interprétation au conservatoire de musique de Québec. Par la suite, elle s’est perfectionnée pendant un an au Conservatorium van Amsterdam et fait partie de l’académie du Nederlands Philharmonisch Orkest, en plus de participer aux tournées d’hiver et d’été du Nationaal Jeugd Orkest aux Pays-Bas et en Roumanie. Depuis 2018, Noémi est membre de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et elle joue régulièrement avec l’Orchestre symphonique de Québec, comme surnuméraire. Noémi joue sur un alto gracieusement prêté par Canimex.

Pour Elysabeth Burrowes, violoncelliste, chaque œuvre montre d’immuables écueils; le musicien se doit de le refléter en une onde fluide et plus vraie encore qu’une renaissance. Elle a évolué à travers plusieurs disciplines, dont le chant, la viole de gambe, la sculpture, la peinture et les marionnettes, avant de se consacrer entièrement au violoncelle.

C’est donc une soirée magique qui attend les intéressés dans la très belle église de Sainte-Marie. Les billets sont en vente au presbytère, au 62, rue Notre-Dame Sud, à Sainte-Marie, ou via le 418 387-5467. Il y en aura aussi à l’entrée du concert.