RAPPEL | Le Manoir du Quartier tiendra une exposition d’art ce samedi

Le Manoir du Quartier accueillera une exposition de photographie et d’art abstrait ce samedi à la salle Le Quartier. L’Expo art mixte fera la promotion des talents artistiques de deux employés de la résidence pour personnes âgées.

Renée-Anne Vachon s’est mise à la peinture depuis plus d’un an. Lorsqu’elle peint, elle se laisse guider par ses émotions et par la musique qu’elle écoute. Ses toiles sont composées de couleurs vives sur fond noir dans un genre abstrait.

Sa comparse, Catherine Giguère, pratique la photographie depuis sa tendre enfance. Elle s’inspire de la nature et du moment présent pour croquer des scènes sur le vif, que ce soit des visages heureux ou des animaux dans leur habitat naturel.

Il sera possible de voir le travail de ces deux artistes ce samedi 9 novembre de 12 h à 17 au Manoir du Quartier.