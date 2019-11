Le 35e Salon des artistes et artisans de Beauce s'en vient

Le 35e Salon des artistes et artisans de Beauce ouvrira officiellement ses portes le vendredi 22 novembre à compter de 13 h au 4e étage du Centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie‐Fitzbac.

L'événement se tiendra cette année sous la présidence d'honneur de Jasmin Bélanger. On l'aperçoit d'ailleurs sur la photo, deuxième à partir de la gauche, en compagnie d'Amélie Lamontagne, présidente d'Artistes et Artisans de Beauce, Lise Thibodeau, coordonnatrice du Salon AAB, Cassiopée Dubois, représentante du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges.

Quelques 39 exposants présenteront des créations dans plusieurs disciplines comme l'agro-alimentaire, les arts visuels, les arts textiles, les accessoires décoratifs, les bijoux, les métaux et verre, la savonnerie, le travail du bois et la sculpture. Le salon s'étale sur trois jours jusqu'au 24 novembre et l'entrée est entièrement gratuite.