Des souvenirs militaires au Café historique

Lors de la tenue du prochain Café historique qui aura lieu le 15 novembre à 9 h 30, les responsables de l'activité se sont inspirés du jour du Souvenir. C'est ainsi qu'ils se pencheront sur l'histoire du Régiment de la Chaudière et du Débarquement en Normandie.

Cette année, le Régiment célèbre son 150e anniversaire, alors que le Débarquement de Normandie souligne son 75e anniversaire.

Le Régiment de la Chaudière possède une histoire riche à laquelle ont participé de nombreux Beaucerons et Beauceronnes, notamment lors d’importants conflits armés survenus dans le cadre de la Première Guerre mondiale de 14-18 et la seconde de 39-45. Des membres de cet organisme ont également été impliqués en Corée et dans des missions de paix un peu partout sur la planète.

Quant au Débarquement en Normandie, il est reconnu comme l’une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. Sa réussite a été l’amorce de la défaite des forces allemandes du troisième Reich d’Adolf Hitler. Là encore, plusieurs Beauceronnes et Beaucerons ont été impliqués et plusieurs y ont fait le sacrifice de leur vie.

Pour couvrir ces sujets, l’animateur Pier Dutil accueillera deux invités de marque : M. Éric Marmen, capitaine à la retraite du Régiment de la Chaudière et aujourd’hui directeur du Musée et de la Fondation du Musée du Régiment de la Chaudière, de même que M. Jean Belzil, conservateur du Musée en question.

L’activité se tiendra dans la salle Denise-Rodrigue, située au quatrième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. L’admission est gratuite et du café et des viennoiseries seront servis sur place.