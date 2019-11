Dina Gilbert finaliste aux prix Opus

La chef d'orchestre Dina Gilbert sera finaliste aux prochains prix Opus, vient de dévoiler le Conseil québécois de la musique (CQM).

La Georgienne est en nomination dans la catégorie Concert de l'année - Régions pour le concert de Carmina Burana avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, une prestation livrée le 2 juin 2019.

« Quelle belle nouvelle! », s'est-elle exprimée sur sa page Facebook au moment d'apprendre cette nomination. Rappelons que Dina Gilbert est présentement chef attitrée chez Les Grands ballets canadiens (Montréal), chef, et directrice musicale du Kamloops Symphony (Colombie-Britannique) de même que directrice artistique et et chef de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire.

Le gala des prix Opus aura lieu le 19 janvier prochain à la salle Bourgie à Montréal.