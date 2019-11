L'album « Adorable » des Ticky Jones : du country, du rock et du bonheur

C’est hier, le jeudi 14 novembre, que le groupe Les Ticky Jones lançait leur troisième album au Bar 4000. Intitulé Adorable, le disque regroupe 10 chansons originales aux accents country et rock.

Lors d'une prestation live, la formation féminine a joué six des pièces musicales se retrouvant sur le disque.

« Salut Saint-Georges! », a lancé la chanteuse, Johanne Aubé, au public. Le ton était donné pour une soirée qui s’annonçait énergique, festive et conviviale.

À leur montée sur scène, Johanne Aubé (voix, guitare acoustique), Michelle Lambert (claviers, batterie, guitares, banjo, percussions), Vicky Vachon (violon, mandoline, voix) et Rachelle Hardy-Berlinguet (basse, voix) ont frappé fort. Les quatre musiciennes ont entamé la pièce Le reel du carpenter, une première composition résolument endiablée de Vicky Vachon, que celle-ci a signé en collaboration avec Michelle Lambert.

Le quatuor a poursuivi le spectacle avec Notre bonheur et Une bière en enfer, une reprise popularisée par Noir Silence. La pièce a été présentée dans sa version d’origine, dans un style « plus country, plus rigodon ».

Toujours sur une note énergique, mais aussi humoristique, Les Ticky Jones ont joué M. Pacemaker, inspirée de l’histoire vécue par un courageux Beauceron. « La pièce la plus éloquente, selon Michelle Lambert. Son histoire est incroyable ».

Est venue ensuite Maman Étincelle, l’une des chansons les plus introspectives du disque, que la musicienne a écrite pour sa mère.

« Dans le refrain, je trouve tellement que ça globalise qu’est-ce qu’une mère peut être pour tous les gens qui l’entourent. Ce sont les mots parfaits que je voulais dire à ma mère et en même temps, j’ai l’impression d’avoir fait une grande chanson. Je pense que ça va être une toune forte », a affirmé Michelle Lambert, en entrevue avant le lancement.

Les Ticky Jones ont clos cette prestation de façon plutôt décapante avec Les 100 000 façons de tuer un homme, une reprise pour laquelle l’artiste a eu un coup de foudre eu et qu’elle voulait voir sur l’album.

« Quand j’ai entendu cette toune-là de Félix Leclerc, j’ai fait : “Wow, le texte est donc ben cool", mais en même temps, il n’y a pas de refrain, ça ne se danse pas ».

L’arrangement musical qu’offre la formation est plutôt pop folklorique, un peu dans le style des Cowboys fringants.

« J’aime beaucoup le résultat et je trouve que c’est un texte qui mérite de perdurer dans le temps », a indiqué Michelle Lambert.

La formation intervenait entre chaque morceau, racontant les dessous et les anecdotes marquantes de la création de cet album.



Lors de ce lancement qui comportait quelques surprises, Diane Fortier, infirmière au Centre de prélèvement de Saint-Georges, a présenté un dessin illustrant les membres du groupe.

Un heureux mélange d’humanité et d’humour

Ce troisième opus a été enregistré, réalisé et mixé par Michelle Lambert. Et aux dires de la musicienne et de Johanne Aubé, celui-ci se révèle moins mature que les précédents.

« Parce qu’en fait, plus mature, ça veut dire plus plate », a ajouté la chanteuse.

Et Adorable en est bien loin, puisque les compositions du quatuor sont plus énergiques que jamais! La recherche du bonheur, les relations-mère-fille, la vie de couple et l’amour y sont abordés dans un heureux mélange d’humanité et d’humour.

La pièce-titre est bien représentative du groupe et de sa chanteuse et est caractéristique du travail réalisé par la formation.

« Les Ticky Jones, c’est de l’humour et c’est du bonheur. C’est dans notre focus de création et d’énergie en spectacle », a indiqué Mme Lambert.

L'album Adorable est disponible dès aujourd'hui sur les plateformes numériques et sur le site Internet des Ticky Jones (en format numérique et physique).