Un quatuor à cordes qui promet

Un quatuor à cordes de la Beauce, formé de jeunes femmes début vingtaine, et qui vient de voir le jour récemment, serait promis à un bel avenir sur la scène musicale.

« Elles ont été chaleureusement applaudies par l'auditoire qui a vite été conquis par leur naturel, leur professionnalisme, leur musicalité et leur maturité musicale », a fait savoir la professeure de musique Chantal Bureau, qui a assisté à leur prestation de café-concert du 17 novembre à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach.

Le groupe s'appelle « Éclipse » et est constitué des soeurs Vachon, originaires de Saint-Georges, Élisabeth comme violoniste et Noémi à titre d'altiste, ainsi que d'Élyzabeth Burrowes, violoncelliste et Aliza Thibodeau, aussi violoniste.

Malgré leur jeune âge, les quatre musiciennes présentent déjà toutes une feuille de route impressionnante. Ainsi, Élisabeth s'est perfectionnée à l'Université de musique et des arts de la scène de Vienne en Autriche alors que «l'autre» Élyzabeth (avec un y et un z) a déjà performé en Europe auprès de Klo Pelgag. Pour sa part, Noémi est membre de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire qui est dirigé par la chef georgienne Dina Gilbert. Quant à Aliza, originaire du Maine, elle joue sur un violon de 200 ans d'origine inconnue!

Au programme du récital livré à Saint-Georges le 17 novembre, et la veille à Sainte-Marie, des pièces de Beethoven , Strauss, Shubert, Borodin et « un rappel surprenant », selon Chantal Bureau. Un quatuor à surveiller donc.