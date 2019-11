Des trouvailles originales au Salon des Artistes et artisans de Beauce

Que ce soit pour acheter leurs cadeaux de Noël ou pour zyeuter des créations originales, les Beaucerons sont au rendez-vous pour cette 35e édition du Salon des Artistes et artisans de Beauce.

Quelque 39 exposants sont réunis dans les locaux du Centre culturel Marie-Fitzbach depuis vendredi soir, et ils y resteront jusqu’à dimanche 17 h. Les trouvailles gourmandes ou artistiques sont nombreuses. Mentionnons le sirop de bouleau provenant de Saint-Isidore, le miel local de la Miellerie de Sophie, les manteaux pour chien de Solange Bernard, le tournage de bois de Denis Grondin, pour n’en nommer que quelques-unes.

La coordonnatrice de l’événement, Lise Thibodeau, explique que treize artistes en sont à leur première participation cette année. Elle s’assure qu’il y ait du sang neuf en visitant les symposiums des quatre coins du Québec pour découvrir de nouveaux exposants. Lorsqu’elle est entrée en poste, le salon était réservé uniquement aux Beaucerons, mais elle sentait que les visiteurs commençaient à se lasser de voir toujours les mêmes visages. De plus, les artistes de l’extérieur font office d’ambassadeurs de l’événement dans leur région et contribuent à le populariser.

L’artiste peintre Serge Nadeau en est à sa 7e participation. Pour l’homme de Disraeli, le salon est un incontournable.

« À cause du moment dans l’année où ça arrive, on sent qu’il y a une frénésie des fêtes. Il y a beaucoup de monde », explique-t-il.

Les organisateurs souhaitent accueillir 4200 visiteurs au cours de la fin de semaine. Un chèque-cadeau de 35 $ échangeable auprès des artistes sera tiré au sort chaque jour.

Une présidence d’honneur remarquée

C’est l’artiste recycleur de métal, Jasmin Bélanger, qui a hérité de la présidence d’honneur pour cette 35e édition. L’an dernier, le public lui avait attribué le prix coup de coeur pour ses sculptures de moto faites de pièces parfois inusitées. Au premier coup d’oeil, on ne remarque pas le robinet ou la vieille machine à coudre qu’il sait intégrer harmonieusement à ses oeuvres.

« Ce que j’aime du Salon des Artistes et artisans, c’est de voir l’étonnement des gens par rapport à ce que je fais », indique-t-il.

Le Georgien n’a pas peur d’user d’audace. Sa création la plus originale est une motocyclette avec un réservoir qui permet de recueillir des cendres, ce qui en fait une urne funéraire. Il fabrique également des porte-bouteilles de vin.

« Quand je suis dans mon atelier, je ne pense à rien d’autre. Ça me permet de me relaxer », conclut-il.

