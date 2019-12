Le Symposium international de la sculpture fera à nouveau rayonner Saint-Georges

Beauce Art a procédé aujourd’hui au lancement du Symposium de la sculpture de Saint-Georges 2020 à la salle l’Entrecours du cégep Beauce-Appalaches, dans le cadre d’une conférence de presse.



L'événement se déroulera pour une 7e année, du 24 mai au 14 juin 2020, et les artistes invités s’inspireront du thème Radiance au grand air pour réaliser leurs créations artistiques.



« Cette année, Beauce Art : L’International de la sculpture organise un symposium axé sur l’art et la nature radiante. La thématique, qui est la base théorique à la réalisation des œuvres, explore les différents sens du rayonnement, de l’irradiance, perçus dans les pensées rayonnantes du processus créatif du sculpteur contemporain. Vibrations et radiance sont censés s’imposer dans la sculpture contemporaine; une œuvre d’art impose une vibration », a expliqué le président du conseil d'administration de l'organisme, Paul Baillargeon.



Président d’honneur



Beauce Art a arrêté son choix sur Pierre Pomerleau, président et directeur général de Pomerleau, comme président d’honneur de ce prochain symposium. L’entrepreneur beauceron est d’ailleurs ravi d’agir à ce titre. Selon lui, l’art et la construction se rejoignent et il a affirmé que comme beaucoup d’artistes, « tous les employés de Pomerleau partagent une même passion pour l’excellence et l'amour ».



« À notre manière, nous voulons que notre travail ne soit pas seulement fonctionnel, mais qu’il joue également un rôle dans l’embellissement des communautés. C’est notre façon de donner une touche artistique à notre environnement. Tous les employés vous le diront, quand on termine un projet, on laisse derrière nous une œuvre d’art qui va durer pendant des générations », a-t-il expliqué.



Paul Baillargeon s’est d'ailleurs dit enchanté que M. Pomerleau accepte la présidence d’honneur.



« Je suis convaincu qu’il saura partager sa passion pour l’art avec les Beaucerons et tous les invités qui seront présents à notre souper-bénéfice le 3 juin prochain », a-t-il estimé.



Une Beauceronne parmi les sculpteurs invités



L'événement accueillera à nouveau cette année dix sculpteurs, provenant de tous les coins du globe, et qui seront en action sur le site du Quartier des artistes, situé en face du Centre sportif Lacroix-Dutil. On y retrouvera Rachid Bakhouz (Maroc), Amin Balaghi Inalou (Iran), Kylous Bansimba (Congo), Shuengit Chow (France), Furkan Depeli (Turquie) Mohammad Mehdi Ashoori (Iran), Luka Radojevic (Monténénégro) et Zhao Li (Chine).



Deux artistes du Québec feront également partie des participants de ce 7e symposium. Il s’agit de la Beauceronne Michelle Giguère (Saint-Séverin) et de Béla Simo (Québec, Val-des-Monts).



Le site muséal de 2020 se situera cette fois le long du mur de soutènement, les œuvres étant ainsi installées tout au long de la rivière Chaudière entre le Rock Café et le Grand Marché.

Un projet qui emballe de plus en plus d’artistes



Paul Baillargeon a affirmé que Beauce Art reçoit de plus en plus de dossiers lors des appels de candidatures.

« C’est une excellente nouvelle qui signifie que notre projet emballe les artistes et que notre événement rayonne partout dans le monde. Je suis convaincu que l’édition 2020 du symposium en mettra plein la vue [aux] Beaucerons et attirera de nombreux visiteurs dans notre région cet été », a conclu le président.

Pour 2020, mentionnons que plus de 200 sculpteurs ont soumis leur candidature et qu’au terme du prochain symposium, l’événement aura accueilli 70 sculpteurs au total. Le mandat de Beauce Art, qui devait promouvoir la sculpture grâce à une série de dix symposiums annuels, se poursuivra jusqu’en 2023.

« Un symposium, c’est un feu de paille, mais dix… Le premier, on fait notre possible, le deuxième, on fait dix fois mieux, et après ça, c’est exponentiel, pour finir, à la fin, avec l’apothéose », a déclaré M. Baillargeon.



Ajoutons enfin que la vente des billets pour le souper-bénéfice est amorcée. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, il est possible de communiquer avec Beauce Art en téléphonant au 418 221-1224 ou ou en vous informant par courriel à l’adresse in[email protected] Visitez également le site Web www.beauceart.com.



À lire également :

Le 7e Symposium de sculpture sous le thème de « Radiance au grand air »