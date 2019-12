La saison des marchés de Noël bat son plein

À l'approche des fêtes, plusieurs activités auront lieu, afin de vous plonger dans une ambiance des plus familiales et festives. Si vous raffolez des marchés de Noël, sachez que plusieurs d'entre eux se tiendront aujourd'hui et dimanche.

Marché de Noël de Saint-Georges

Le traditionnel Marché de Noël de Saint-Georges est enfin de retour les samedi 7 et dimanche 8 décembre, sur la 1re Avenue près du Grand Marché. Le comité organisateur a décidé d'offrir à la population un marché 100 % agroalimentaire. Déjeuner crêpes à volonté, spectacles de chant et de danse, rencontre avec le père Noël, promenade en carriole et méchoui de bœuf sont entre autres au programme. Et cette année, l'événement se déroulera durant deux fins de semaine consécutives. À ne pas manquer!

Marché de Noël/Noël des enfants de Saint-Honoré

Pour être en avance ou finaliser vos cadeaux, tout en encourageant l'achat local, allez faire un tour au 2e Marché de Noël de Saint-Honoré-de-Shenley, qui a lieu aujourd'hui, le samedi 7 décembre jusqu'à 18 h, au Centre multifonctionnel Desjardins. À 15 h, les enfants auront aussi droit à la visite du père Noël!



Marché de Noël de Saint-Zacharie



La Municipalité de Saint-Zacharie tient aussi son Marché de Noël aujourd'hui, jusqu'à 16 h, au sous-sol de l'église de la municipalité. La Ferme Jean-Noël Morin, les huiles essentielles Doterra, Pâtisseries et Miel Bobary seront présents. Bijoux, artisanat, cartes de souhaits, mitaines, etc., seront aussi exposés. Le Marché de Noël vous offrira un vaste choix pour vos cadeaux de Noël.

Marché de Noël de Saint-Isidore



C'est aussi aujourd'hui que la Municipalité de Saint-Isidore offre plusieurs activités à l'occasion de son Marché de Noël qui se déroulera jusqu'à 16 h. Exercices avec les lutins, photos avec le père Noël et contes à la bibliothèque sont au menu de cette journée. En plus du père Noël qui sera présent, une trentaine d'exposants attendent les visiteurs avec de belles idées cadeaux. L'événement a lieu au Centre multifonctionnel, situé au 101, rue des Aigles.