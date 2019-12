Une collaboration qui dure entre Saint-Georges et Lisieux

L'échange scolaire 2019 entre Saint-Georges et Lisieux s'est conclu lors d’une cérémonie qui avait lieu le jeudi 5 décembre, au Centre Culturel Marie-Fitzbach. La Ville de Saint-Georges en a profité pour accueillir les participants de cette année dans une ambiance de fête, une belle façon de conclure ce 10e échange.

En effet, grâce à cette collaboration qui persiste entre les deux villes, celles-ci permettent aux jeunes étudiants de voyager et de découvrir une nouvelle culture, mais aussi de développer des contacts humains et de créer des liens d’amitié qui perdurent dans le temps.

Douze étudiants ont participé à cette expérience culturelle en effectuant un séjour de deux semaines dans des familles. Les six Georgiens ont effectué leur voyage du 9 au 23 novembre, alors que les étudiants lexoviens ont réalisé leur séjour du 23 novembre au 7 décembre.



Si les étudiants de la Beauce ont pu découvrir la culture française en visitant entre autres la Tour Eiffel ou en apprenant de nouvelles expressions, les étudiants du lycée Marcel-Gambier en ont fait de même. Ceux-ci ont non seulement découvert la Beauce, mais aussi la ville de Québec et... la neige.

« C'était aussi intéressant de découvrir la polyvalente (de Saint-Georges). Ça va me manquer et peut-être que j'y reviendrai », a affirmé Alexis Saulnier, le seul garçon à participer à l'échange cette année.

Tout en faisant une immersion culturelle et scolaire, c'est à travers une panoplie d'activités que les participants ont ainsi pu apprécier leur séjour, de même que les différences qui subsistent dans la culture des deux villes.



« À Lisieux, il n'y a pas de centre d'achat. De découvrir un centre d'achat, comment ça fonctionne, pour eux autres, c'est quelque chose d'assez formidable », a relaté le président du comité de jumelage, Guy-Paul Côté.



Une collaboration fructueuse entre Saint-Georges et Lisieux

La collaboration entre les villes de Saint-Georges et de Lisieux est de longue date. L'aventure a débuté alors qu'une ville était recherchée pour un jumelage avec Lisieux. La Ville de Saint-Georges a décidé d'embarquer dans l'aventure après avoir été rencontrée et qu'un premier contact ait été établi. Alors qu'au début le projet prenait la forme d'un comité d'amitié, celui-ci s'est par la suite transformé et c'est ainsi que le comité de jumelage a vu le jour.

« Ça fait plusieurs années de ça, quand j'ai été à Lisieux, j'ai négocié un jumelage avec le maire », a expliqué M. Côté.

Le président du comité de jumelage a également annoncé un échange culturel pour les adultes qui aura lieu en 2020. Ce sont les participants georgiens qui iront à Lisieux lors de cet échange d'une semaine. Des soirées d'information se tiendront après la période des fêtes, mais les détails restent toutefois à confirmer.