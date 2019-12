La Société lyrique de la Beauce déploie sa magie de Noël

Voir la galerie de photos

Les 50 choristes de la Société lyrique de la Beauce ont plongé à l’avance les spectateurs dans l’esprit des fêtes, à l’occasion de leur concert de Noël qui avait lieu ce dimanche après-midi, à l’église Saint-Georges.

Sous la direction de Vincent Quirion, l'ensemble vocal a profité de la Journée mondiale du chant choral pour présenter une vingtaine de pièces classiques, sous le thème Magie de Noël.

Divisé en deux parties, le concert a revêtu effectivement un côté féérique et chaleureux typique du temps des fêtes. Après avoir chanté Venez, divin Messie en ouverture, la Société lyrique a poursuivi avec des chants traditionnels connus et moins connus du public : The Little Drummer Boy de David Bowie et de Bing Crosby, The First Noel, Good King Wenceslas, Jingles Bells, Notre divin maître, A la nanita nana, Do You Hear What I Hear ou la très belle Noël à Jérusalem, chantée par la soliste Nathalie Poulin. La prestation s'est conclue par Minuit Chrétiens. L'ensemble vocal a bien entendu procédé à un rappel à la toute fin.

Intimiste, le spectacle avait aussi un côté grandiose grâce aux envolées lyriques des choristes. Le chœur était accompagné pour l'occasion du violoniste Philippe Amyot et de la pianiste Josée Tardif qui ont ajouté leur couleur à la représentation.

Lors de l'événement, le groupe vocal a également nommé Mme Charlotte Lacasse-Roy ambassadrice, elle qui agit depuis plusieurs années à titre de mécène.

À chaque année, depuis 25 ans, la Société lyrique de la Beauce offre ce concert annuel qui ravit les amateurs. Près de 500 personnes ont assisté au concert de cette année. La Société lyrique a par ailleurs convié la population à son prochain concert qui est prévu le samedi 9 mai prochain.