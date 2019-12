Le Musée Marius-Barbeau profite d'une aide financière du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec a accordé un total de 3 262 002 $ à six institutions muséales de la région de Chaudière-Appalaches pour la période 2019-2022. L’une de ces institutions est de Saint-Jospeh-de-Beauce. Il s’agit du Musée Marius-Bearbeau.

L’annonce a été faite le 16 décembre au Musée maritime du Québec en présence de la ministre déléguée au Développement économique, Marie-Eve Proulx, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, de Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse.

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L’aide annoncée aujourd’hui permettra à ces institutions muséales de poursuivre leurs activités et d’offrir à la population des expériences culturelles de qualité. » Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) qui permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action. Par exemple, ils pourront l’utiliser pour la mise en valeur de leurs collections et thématiques, diversifier leur programme d’activités éducatives et culturelles et développer leur offre aux visiteurs.

« Les musées du Québec constituent un secteur d’activité majeur, tant en termes d’investissements publics directs qu’en ce qui concerne les nombreuses retombées économiques et culturelles qu’ils engendrent. Ils représentent également des institutions proches de la population qui valorisent la connaissance, la découverte et le patrimoine. Soucieux de permettre à tous l’accès à ces établissements muséologiques qui font la fierté des citoyens, votre gouvernement estime essentiel d’encourager leur essor dans toutes les régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Institutions muséales