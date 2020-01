Quoi faire en Beauce du 10 au 12 janvier

Avec la fin de semaine du 10 au 12 janvier, voilà l'occasion d'assister à plusieurs activités sportives, mais aussi de prendre l’air! Consultez nos suggestions d’activités et de sorties.

54e Tournoi Pee-Wee Lions Beauce-Atlas 2020

Organisé par le Club Lions de Sainte-Marie, le tournoi accueillera 40 équipes de partout au Québec dans les classes BB, A et B. Les membres du comité organisateur invitent la population de la Beauce et des environs à venir encourager les jeunes hockeyeurs qui participeront à l'événement.

Où? Au Centre Caztel de Sainte-Marie Quand? Du 8 au 12 janvier

Soirée Clair de lune

La Ville de Saint-Joseph invite la population à faire de la raquette ou du ski de fond sous le charme des flambeaux!

Où? Sentiers de ski de fond et de raquettes de Saint-Joseph Quand? Le vendredi 10 janvier, dès 18 h 30.

Le Cool FM de Saint-Georges reçoit les Éperviers

Le Cool FM n’a qu’une seule rencontre prévue cette semaine. La troupe de Serge Forcier recevra à cette occasion la visite des Éperviers de Sorel-Tracy.

Où? Au Centre sportif Lacroix-Dutil Quand? Le vendredi 10 janvier, dès 20 h

Rendez-vous des VTT du Club des Jarrets Noirs

Première randonnée de la saison avec le Club des Jarrets Noirs de Beauceville. Dîner hot-dog, départ dans les sentiers, souper chaud et soirée animée sont au menu.

Où? À la Chapelle Fraser de Beauceville Quand? Le samedi 11 janvier, dès 11 h 30



Randonnée en raquettes à Saint-Prosper

Cette activité familiale est proposée gratuitement dans le cadre des Samedis d’bouger. Du chocolat chaud et du café seront offerts gratuitement au retour de la randonnée. Possibilité de prêt de raquettes pour les enfants et les adultes.

Où? Départ au chalet des loisirs Quand? Le samedi 11 janvier, dès 13 h



Moose Challenge 2020 au Mont-Orignal

Compétition de slopestyle, qui comptera deux catégories, soit débutante et Pro Open. Plusieurs prix de participation seront remis à cette occasion. Animation musicale de DJ Davinci et après-soirée au programme.

Où? Station de ski du Mont-Orignal de Lac-Etchemin Quand? Le samedi 11 janvier, dès 9 h

Matt Lang en spectacle à Sainte-Marie

Le chanteur Matt Lang sera du côté de Sainte-Marie pour y présenter son nouveau spectacle de country américain. Fort des succès Love Me Some You et My Final Pour, l’artiste de Maniwaki en Outaouais propose des chansons accrocheuses et des thèmes rassembleurs.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel Quand? Le samedi 11 janvier dès 20 h