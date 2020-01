Quoi faire en Beauce du 17 au 19 janvier

Beaucoup de sport attend les amateurs en cette fin de semaine du 17 au 19 janvier. Pour avoir une idée de ce qu’offre la Beauce, consultez nos suggestions d’activités et de sorties.

Spectacle de P-A Méthot à Sainte-Marie

L’humoriste P-A Méthot présente durant deux soirs consécutifs son nouveau spectacle Faire le beau, avec de nouvelles histoires et de nouvelles anecdotes à raconter.

Où? À la salle Méchatigan de Sainte-Marie Quand? Les samedi 17 et dimanche 18 janvier, dès 20 h

Tournoi provincial de hockey bantam de Saint-Georges

En janvier se tiendra le 49e Tournoi de hockey bantam sur deux fins de semaine consécutives. La première fin de semaine mettra en vedette les classes AA, BB et B.

Où? Au Centre sportif Lacroix-Dutil Quand? Du 17 au 19 janvier

Tournoi provincial midget/juvénile de Saint-Joseph

Le tournoi en est à sa 43e année et accueillera des équipes de niveau midget A, midget B, juvénile scolaire division 1 et juvénile scolaire division 2.

Où? À l’aréna de Saint-Joseph Quand? Du 17 au 19 janvier

Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige

Les portes ouvertes 2020 sur les sentiers de motoneige se tiendront pour une 9e année à travers le Québec. Le réseau de sentiers de motoneige est mondialement reconnu, donnant accès à 33 000 kilomètres de sentiers balisés, entretenus et sécurisés par 4 500 bénévoles. Pour profiter des portes ouvertes sur les sentiers, il faut détenir un droit d’accès temporaire gratuit.

Où? À travers le Québec Quand? Les samedi 18 et dimanche 19 janvier

Moose Challenge 2020 au Mont-Orignal

Compétition de slopestyle, qui comptera deux catégories, soit débutante et Pro Open. Plusieurs prix de participation seront remis à cette occasion. Animation musicale de DJ Davinci et après-soirée au programme.

Où? Station de ski du Mont-Orignal de Lac-Etchemin Quand? Le samedi 18 janvier, dès 9 h

Événement Cours après moi à Saint-Joseph

À cette occasion, l'événement Cours après moi s'amènera pour une première fois en Beauce et donnera l'occasion à une centaine de célibataires de bouger et de faire des rencontres dans un contexte naturel qui facilite les discussions et les échanges.

Où? Sentiers de raquettes de Saint-Joseph Quand? Le samedi 18 janvier, de 13 h à 19 h

Défi des entreprises du Club Ski Beauce

Les participants sont invités à former une équipe de trois personnes qui représentera leur entreprise ou leur famille lors de cette compétition amicale. Chaque coureur fera deux descentes et le cumulatif au chrono déterminera les vainqueurs. Des trophées sont en jeu.pour ensuite affronter.

Où? Club Ski Beauce de Vallée-Jonction Quand? Le samedi 18 janvier, dès 19 h

Show-chaud plaisir : spectacle de Presto et Balthazar

Un spectacle de magie et de marionnettes pour toute la famille. Une série de quatre spectacles gratuits auront lieu à chaque troisième dimanche du mois.

Où? À la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie Quand? Le dimanche 19 janvier, dès 15 h