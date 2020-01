Venez participer à la journée familiale hivernale à Notre-Dame-des-Pins!

La journée familiale hivernale du comité des loisirs de Notre-Dame-des-Pins est de retour le 25 janvier prochain. Les activités se dérouleront au Centre communautaire (3017,1 re Avenue).

L’accès au site et aux activités est gratuit. Les enfants pourront profiter de 12 h à 14 h à un atelier de bricolage et une station de maquillage. Ils sont invités à se costumer pour le patinage libre et des glissades avec la disco-mobile de 12 à 17 h. Toute la famille pourra profiter d’une promenade en carriole, de la tire sur neige et assistée entre 14 h et 16 h au spectacle de magie de Billy et Manu Magiciens.

Sur place, des rafraîchissements et de la restauration seront disponibles. Des chocolats chauds et du lait au chocolat seront offerts gratuitement aux enfants.