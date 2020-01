Deux troupes de Beauceville aux mondiaux de danse en Floride

Deux équipes de l’école de danse Dan-zaa de Beauceville représenteront le Canada pour une 3e année de suite lors de la compétition The Dance Worlds qui se déroulera à Orlando en Floride du 24 au 26 avril.

Il s'agit des troupes No Rules et Mystics qui ont obtenu leur laissez-passer suite à leur performance au concours de danse et de cheerleading FrostFest qui s'est tenu au Centre Claude-Robillard de Montréal le 18 janvier.

D'ailleurs, l'école Dan-zaa était bien représentée par six groupes lors de la compétition montréalaise: outre No Rules et Mystic, on comptait No Limitz junior et senior ainsi que deux groupes provenant du programme danse-études de l'École Jésus-Marie de Beauceville.

L'an dernier, la troupe No Rules s'était classée 4e aux mondiaux de Floride alors qu'il s'agira d'une toute première participation pour les danseuses de Mystics.