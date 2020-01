Pendant le mois de février, la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville présente dans la Salle Desjardins l’exposition « et si je me racontais » de l’artiste Danielle Robinson.

Cette exposition présente des montages numériques, tirés de sa série « Au-delà de soi », créée à partir de ces photos et giclées sur acrylique. L’objectif de l’artiste est d’interpeller intérieurement les visiteurs de tous les âges.

« Chacune des œuvres suggère une histoire adaptable au vécu et aux expériences individuelles. Elles représentent différentes phases de la vie, qu’elles soient réelles ou imaginaires, une sorte de voyage dans la conscience et au cœur des émotions. Les personnages illustrés prennent vie au gré de l’imagination de ceux qui les regardent. Mes personnages sont universels et leur personnalité trouve leurs sources dans l’interprétation de chaque regardeur. Ils ont été créés et dessinés à partir de photographies d’ombres et de reflets. Sans traits, sans couleur humaine, j’ai voulu les rendre universels. » Danielle Robinson

Le 4 février à la bibliothèque, se tiendra un atelier-causerie « l’œuvre se raconte de mille et une façons » de 19 h à 20 h 30 dans la Salle Desjardins.

L’objectif de cet atelier-causerie est d’atténuer la barrière invisible qui sépare assez souvent les regardeurs et les œuvres en art visuel. Durant cet échange convivial, à l’aide de questionnements et d’informations simples, les participants tenteront d’identifier leur ressenti face aux œuvres et bien plus !