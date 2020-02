Douze projets culturels soutenus par la MRC de Beauce-Sartigan

Grâce à l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le gouvernement du Québec et le Conseil économique de Beauce, le secteur culturel beauceron bénéficie d’une aide financière pour une sixième année consécutive. En effet, le Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan soutiendra cette année douze projets de nature patrimoniale, artistique ou culturelle sur le territoire de la MRC, pour un total de 20 000 $ de subventions.

PROJETS RETENUS

Beauce Art — Rencontres créatives

Créativa Productions — Festival de cinéma Créativa sur la route

École Éco-Pin — « Casse-croûte chez Perreault »

La Cabane à Swing — Atelier et spectacle de danse callée

Le choc des générations — Encourager la jeunesse et le mélange des cultures avec les nouveaux arrivants

Municipalité de Saint-Côme-Linière — Mise en valeur du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Philibert — « Saint-Philibert… 100 ans d’histoire »

Municipalité de Saint-Simon-les-Mines — Présentations historiques

Municipalité de La Guadeloupe – 75e, oriflammes commémoratives

Municipalité de Saint-Benoît-Labre — « De bibliothèque municipale à… légende ! »

Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce — Soirées piano et plaisir

Société historique de Saint-Benoît — Affiches d’informations historiques

À PROPOS DU FONDS CULTUREL

Pour M. Normand Roy, préfet de la MRC, « Depuis 2015, ce sont plus de 125 000 $ qui ont été investis via le Fonds culturel, et ce, dans différentes initiatives se déroulant partout sur le territoire. Nous voyons le milieu se développer et s’ouvrir de plus en plus chaque année. »

Le Fonds culturel est destiné à soutenir des projets ponctuels et stimulants pour la vitalité culturelle du milieu. Le but premier est de susciter des contacts entre les citoyens et la culture. Cette année, un total de quinze projets ont été reçus et évalués au mérite par un comité de sélection indépendant. Les douze projets retenus généreront des investissements de plus de 39 000 $ incluant le montant de la subvention.