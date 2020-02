La campagne de financement du Moulin La Lorraine va bon train

Voir la galerie de photos

À la mi-janvier, Le Moulin La Lorraine a lancé sa campagne d’adhésion 2020 « Les Amis du Moulin ». Jusqu’à présent, ils ont réussi à récolter le tiers de l’objectif de 70 000 $. En plus des adhérents de longue date, de nouvelles personnes ainsi que des entreprises se sont jointes cette année.

Rappelons que le Moulin La Lorraine ne bénéficie d’aucun financement d’état récurrent. La contribution des Amis du Moulin permet d’offrir une programmation d’expositions et activités culturelles à tarif minimal ou gratuitement et favorise l’accès à la culture pour tous.

Afin de toucher encore plus de gens, le porte-parole et comédien Denis Bernard sollicite les appuis : « Il n’y a pas de petits dons, il n’y a qu’un grand geste, celui de donner ».

Pour sa part, l’artiste-peintre Yolande Bernier s’est associée à la campagne en offrant « Terre d’accueil », une œuvre magnifique, peinte selon la technique japonaise Nihonga, qui sera offerte par tirage au sort le 20 juin prochain parmi tous les Amis du Moulin ayant fait leur don de 40 $ ou plus avant le 1er juin 2020.

De nombreux privilèges

En plus de bénéficier de la gratuité aux expositions, de tarifs réduits et d’assister aux vernissages en présence des artistes, les donateurs courent aussi la chance de gagner des prix : une carte-cadeau de 300 $ d’Ameublements Tanguay, des billets de spectacle de la Maison de la Culture de Bellechasse et de l’Anglicane, des billets de théâtre pour La Bordée et les Amants de la scène, des places pour un concert des Violons du Roy et des soirées « blues » d’Ovascène.

Pour devenir Ami du Moulin, il suffit de compléter le coupon d’adhésion inclus dans la brochure de programmation 2020 ou de le télécharger à partir du site web du Moulin. Libellez un chèque à l’ordre du Moulin La Lorraine et postez-le avec votre coupon d’adhésion au 1286, route 277, Lac-Etchemin G0R 1S0. Un reçu aux fins de déductions fiscales est remis pour chaque don reçu.