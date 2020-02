La Société du patrimoine des Beaucerons reprend du service

Fermée depuis mars 2018, la Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) a repris officiellement ses activités, a annoncé ce matin en conférence de presse le président du conseil d'administration de l'organisme, Paul-André Bernard.

Ainsi, la SPB a reçu une subvention de relance de 302 450$ pour trois ans du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de son Fonds d'aide au rayonnement des régions (FARR). Elle a également obtenu un appui des trois MRC de la Beauce, de la Ville de Saint-Joseph, de la Fondation Robert-Cliche de même que de la Table des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA).

« L'annonce de la fermeture avait suscité beaucoup de réactions, non seulement en Beauce mais aussi ailleurs au Québec. Heureusement, plusieurs intervenants ont répondu à l'appel du comité de relance et se sont mobilisés pour permettre à la SPB de continuer à remplir sa mission », a dit en substance la président Bernard.

Les locaux de la Société du patrimoine des Beaucerons se trouvent au 4e étage du Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce, ce qui permettra aux chercheurs de consulter les archives et à la SPB de pouvoir continuer à oeuvrer à la diffusion du patrimoine beauceron.

Les nouvelles ressources permettront à l'organisme d'aller de l'avant avec son projet Patrimoine beauceron 2.0 centré sur la numérisation de documents d'archives et leur diffusion par le biais des médias sociaux et de son site web qui fera l'objet d'une refonte complète. L'organisme compte aussi deux employés, Andréanne Couture, qui agit comme directrice-archiviste, et Pauline Bonnet comme adjointe aux archives et à l'administration.

Rappelons que la SPB a été fondée en 1976 avec mandat d'acquérir, de traiter, d'informatiser, de conserver et de diffuser les archives historiques de la région.