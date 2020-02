L'événement d'échange des collectionneurs est de retour à la Librairie Sélect

L'événement d'échange des collectionneurs est de retour cette année à la Librairie Sélect! L'activité aura lieu le samedi 29 février, de 9 h à 16 h 30.

Les collectionneurs débutants ou aguerris sont donc invités à venir partager leur passion que ce soit pour la monnaie et l’argent, les timbres et les cartes de hockey. À cette occasion, il sera possible d’acheter, de vendre des pièces, de compléter ou de faire évaluer sa collection. Les différents exposants y vont également de conseils judicieux toujours appréciés de ceux et celles qui viennent les rencontrer.

Cette activité étant la seule du genre dans la région, la population est donc conviée à venir vivre la passion de la collection lors de cette journée. Pour toute information, il est possible de communiquer avec le personnel de la librairie au 418 228-9510 ou en encore à l’adresse [email protected]