Quoi faire en Beauce du 28 février au 1er mars

Il y en aura des activités pour tous les goûts, lors de cette fin de semaine du 28 février au 1er mars! Consultez nos suggestions d'activités et de sorties!



Les Amants de la scène présentent le groupe Bleu Jeans Bleu

Le quatuor propose les pièces de son troisième album, à l’occasion de cette soirée. Glam, déchaîné, sensuel, déjanté et divertissant.

Où? Au Cabaret des Amants Quand? Le vendredi 28 février, dès 20 h

Ouverture officielle de la Maison Moisson Beauce 2020

Venez découvrir la Maison Moisson Beauce 2020, qui se distingue par un concept de propriété de type maison de ville et par son style très intemporel, chic et élégant.

Où? Maison Moisson Beauce, au 2118, 28e Rue, à Saint-Georges Quand? Le samedi 29 février, de 11 h à 16 h



La troupe de théâtre l'Épisode présente Billy le Kid 2082

Écrite et mise en scène par Harold Gilbert, ce western spatial se déroule en 2082, à une époque où les changements climatiques ont accentué la déchéance de la Terre. Certains riches se sont établis sur des bases lunaires, comme Sumner. Sur cette base, on profite de la vie en abondance, et alors qu’on célèbre le premier anniversaire de la mort de Billy le Kid, un événement inattendu viendra bouleverser l’équilibre…

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du cégep Beauce-Appalaches Quand? Le samedi 29 février, dès 19 h 30

Rendez-vous L’escale plein air & détente

Les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford proposent cette activité pour les ados de 12 à 17 ans. Au programme : randonnée libre, henné, dégustation, cocooning, chansonnier, et bien plus encore!

Où? Au Club de golf de Beauceville Quand? Le samedi 29 février, de 15 h à 22 h

Nuit blanche au Club Ski Beauce

Venez skier jusqu’à minuit, en famille ou entre amis. Les glissades seront ouvertes. Feu de camp et soirée musicale avec la Famille Soucy dès 20 h au deuxième étage du chalet.

Où? Au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction Quand? Le samedi 29 février, de 18 h 30 à minuit



Accès gratuit au Musée Marius-Barbeau

Les amateurs pourront profiter de l’occasion pour visiter les expositions en cours Influence gravitationnelle d’Agnès Riverin et de Tissage et mécanisme de Diane T. Tremblay.

Où? Au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph Quand? Le dimanche 1er mars



Le bal masqué du CPA de Saint-Prosper

Spectacle des patineuses du Club de patinage artistique de Saint-Prosper.

Où? Au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper Quand? Le dimanche 1er mars, dès 13 h 30