La Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville accueille pour le mois de mars dans la Salle Desjardins l’exposition « Imaginous » de l’artiste Lucie Veilleux.

Il s’agit de l’histoire d’un rêve éveillé d’une grand-maman discutant avec ses deux petites-filles.

« Les histoires de forêt magique derrière la maison de grand-papa et grand-maman. - Grand-maman a-tu vu la licorne cette semaine ? Des animaux et des personnages qui sont nés de l’imaginaire d’Evelyne et de Daphnée et nourrit par grand- maman. Tout l’été les personnages évoluent et nous nous plaisons à écouter la nature juste au cas....... Qui sait. »

Vous pouvez voir le projet durant tout le mois de mars sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.