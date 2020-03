Nancy Labbé animera le souper-bénéfice de Beauce Art

Nancy Labbé, de l’entreprise Animation authentique, animera le souper-bénéfice de Beauce Art : L’International de la sculpture le 3 juin prochain à 18 h au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

En plus d’avoir démarré son entreprise en animation corporative elle est également directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce depuis près de cinq ans, et elle assure l’animation de tous leurs événements corporatifs avec brio et humour. Forte d’une magnifique expérience en animation radio pendant plus de quatre ans, son dynamisme et son authenticité font d’elle une animatrice de grande expérience pour le souper-bénéfice de Beauce Art.

Celle-ci a accepté avec plaisir et enthousiasme d’animer le souper-bénéfice du 3 juin prochain au Georgesville.

« Les arts et la culture peuvent et doivent devenir un moteur de développement pour notre région. Plus notre région sera attractive, dynamique et inspirante, plus nous réussirons à attirer des gens, ce qui nous fera croître collectivement. On peut tous s’investir davantage et démontrer activement à nos créateurs que nous les appuyons et, par la même occasion, embellir notre environnement. La Ville de Saint- Georges en est un magnifique exemple », mentionne Nancy Labbé.

Président d’honneur 2020

Par ailleurs, rappelons que Francis Pomerleau, président de l’entreprise Pomerleau, agira à titre de président d’honneur de l’édition 2020 de Beauce Art : L’International de la sculpture.

« Chez Pomerleau, nous avons à cœur de créer des espaces de vie où la créativité prend forme. Et c’est donc avec une grande fierté que je me joins donc à Beauce Art afin de présider le prochain symposium et de pouvoir ainsi participer au rayonnement de l’art dans ma région natale » déclare M. Francis Pomerleau.