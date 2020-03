Un 5 à 7 sur les saveurs du monde

C'est le 6 mars qu'a eu lieu au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem un 5 à 7 organisé par le Cercle de fermières Saint-Éphrem.

Les membres du comité des fermières ont organisé cet événement sous le thème des « Saveurs du monde ». Ce fut une très belle réussite avec plus de 150 participants qui ont eu le plaisir de déguster des mets latinos. Cette activité d’intégration a été fort appréciée, autant par les citoyens que par les nouveaux arrivants.

Les fermières ont eu cette idée lors de la fête de la culture et des nouveaux arrivants en septembre 2019. Elles avaient apprécié l’échange culturel créé par le partage de mets des pays du Sud et des plats typiquement québécois.

La municipalité de Saint-Éphrem a soutenu le Cercle de fermières pour cette initiative envers les nouveaux arrivants. Parmi les partenaires qui se sont impliqués dans la réalisation de l’événement, on retrouve Viviana Gardenas de Phoenix et Option VIP, le Chef à domicile Rachel Duquette, les Chevaliers de Colomb de Saint-Éphrem qui ont préparé de la tire d’érable ainsi que tous les nouveaux arrivants qui ont cuisiné les plats de la Colombie, du Costa Rica et du Mexique.