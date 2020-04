Malgré le contexte actuel, le Musée Marius-Barbeau vient d'annoncer le lancement de « Chaudière-Appalaches en œuvres – Troisième temps », une exposition/concours d’arts visuels qui s’adresse aux artistes de tous les niveaux de l’ensemble des MRC de la Chaudière-Appalaches. Cette période est propice à la création de nouvelles œuvres.



Pour cette troisième édition, le temps est apparu comme une thématique inspirante. Ainsi, les artistes sont invités à créer à propos du passé-présent-futur et, plus particulièrement, en se questionnant : « sur quoi Marius Barbeau aurait posé son regard en ce troisième temps ? »



Ce concours régional offre une formidable opportunité à six artistes par MRC, habitant sur le territoire de la Chaudière-Appalaches, d’exposer dans un espace muséal reconnu ainsi que d’avoir la possibilité de voir leur œuvre sélectionnée pour recevoir un des 12 prix attribués par le jury. Un prix de 1000$ sera remis au grand gagnant. Une exposition itinérante de l’ensemble des œuvres gagnantes sera tenue dans différents lieux situés en Chaudière-Appalaches en 2021.



Les créateurs et artistes en arts visuels à consulter le site web du Musée Marius-Barbeau pour de plus amples informations et pour l'inscription dont la date limite est le jeudi 4 juin. Les modalités de dépôt des œuvres seront transmises par courriel auprès des artistes inscrits.



Ce projet important pour le développement culturel de la région a reçu une aide financière de 150 000 $ sur 3 ans dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.



À noter qu'en raison de la situation actuelle, le Musée Marius-Barbeau est fermé jusqu'au 13 avril.