Le Festival d'été de Québec est annulé

Le Festival d’été de Québec qui est l’un des plus gros évènements de la ville a annoncé l’annulation de l’évènement qui devait se tenir du 9 au 19 juillet. C’est en raison de la situation mondiale exceptionnelle provoquée par la pandémie en cours. Plusieurs Beaucerons aimaient bien aller y voir les spectacles.

Un choix difficile, mais évident

L’organisation du FEQ explique que devant l’évolution de la situation de la Covid-19 et de l’ensemble de ses impacts, il ne serait ni prudent ni réaliste pour l’organisation de poursuivre ses efforts. La considération pour la sécurité de ses festivaliers, de ses employés et de ses collaborateurs, l’impossibilité pour les équipes du FEQ de rattraper le travail de préparation nécessaire à la tenue de l’événement ainsi que l’incertitude grandissante sur les restrictions aux frontières canadiennes auront mené l’organisation à prendre cette décision.

« Cette situation nous attriste infiniment, mais la santé de tous est notre priorité. Nous appuyons le gouvernement dans sa gestion de cette crise sans précédent et ne pouvons que saluer les mesures déployées qui nous permettront de retrouver nos festivaliers, en santé, en 2021. Nous composons avec des circonstances malheureuses que personne n’aurait pu prédire et dont les répercussions se font sentir à tous les niveaux de notre organisation. Par ailleurs, avec ses retombées économiques majeures et son pouvoir de mobilisation dans la région, nous sommes persuadés que le FEQ fera partie de la solution pour une relance de l’économie à Québec au lendemain de la crise » rapporte Anne Hudon, directrice générale du FEQ.

Remboursement systématique dans les 30 jours

Les festivaliers obtiendront le remboursement des laissez-passer, des cartes Zone avant-scène, ainsi que des cartes Zone signature Bell, tel que stipulé dans les politiques d’achat du FEQ. Les festivaliers n’auront pas besoin de contacter la billetterie ou leur émetteur de carte de crédit : les remboursements seront effectués sur la carte de crédit utilisée lors de la transaction, et ce, dans les 30 prochains jours. L’organisation a également créé une page d’informations pour les festivaliers : https://www.feq.ca/Info-pratique/Covid-19.

Impact considérable

Le FEQ, c’est le fruit du travail de centaines de personnes incluant employés, artistes, bénévoles et collaborateurs de tous les horizons. Rappelons que l’organisation est aussi propriétaire de l’Impérial Bell : ce sont donc toutes ses équipes qui sont touchées par la situation. C’est à contrecœur que le FEQ a dû procéder à plusieurs mises à pied temporaires, devenues nécessaires pour permettre à l’OBNL de traverser la crise. En plus des employés, ce sont malheureusement de nombreux fournisseurs, collaborateurs et partenaires qui sont tout autant affectés par la tournure des événements. Le FEQ, moteur socio-économique important dans la Capitale Nationale, profitera maintenant de cette pause pour tenter de revenir plus fort en 2021.