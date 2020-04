Le Théâtre du Ganoué reporte sa saison d'été à 2021

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit présentement et des mesures de distanciation sociale qui en découlent, il ne sera pas possible pour le Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper de tenir sa saison d’été 2020.

« La sécurité et la santé de nos clients, de nos employés et de nos artistes est notre priorité. Dans notre salle de spectacle de 200 sièges, le maintien d’une distanciation sécuritaire n’est malheureusement pas possible », peut-on lire dans le communiqué de presse émis par l'administration du théâtre.

Tous les billets, les certificats-cadeaux et les billets de saison déjà achetés seront valides pour la saison 2021. Pour ceux et celles qui préfèreraient un remboursement, il est possible de le faire également. Les détenteurs de billets seront tous contactés par la billetterie au cours des prochaines semaines.