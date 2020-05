La sérénité s’invite au concours de photographie « Clin d’œil sur la Beauce »

Le concours de photographie Clin d’œil sur la Beauce se tiendra sous le thème « Sérénité » en 2020. Pourquoi? Pour changer un peu de la pandémie mondiale; pour chasser l’anxiété, la pression et le stress; pour retrouver la paix, la douceur, l’apaisement, pour apprécier la nature et le beau qui nous entourent; et enfin, pour vivre dans un état de calme, de tranquillité et de confiance.

À travers vos clichés, le comité souhaite être transporté dans un monde où il fait bon vivre, un monde où la bonté, le bien-être et le calme dominent sur la méchanceté, la peur et l’inquiétude.

Pour qu’une photo soit admissible au concours, celle-ci devra respecter les conditions suivantes :

➢ La photo devra avoir été prise sur le territoire de la Beauce

➢ Le cliché devra avoir été fait en 2018, 2019 ou 2020

➢ La photo doit être une œuvre originale du photographe

➢ Une résolution minimale de 2000 X 3000 ou 3000 X 2000

➢ Format JPG ou PNG ➢ Les photos ne doivent pas être signées

➢ Un maximum de 2 photos par personne

La date limite pour soumettre votre ou vos photos est le 16 août 2020 à 23 h 59.

Le jury, composé d’experts en photographie, tiendra compte de cinq critères pour sélectionner un maximum de 30 photographies dont l’originalité, la pertinence du thème, la composition, la technique et l’impact.

Si les règles de la santé publique le permettent, les clichés choisis seront exposés du 3 septembre au 15 novembre au centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach. Un vernissage se tiendra alors le jeudi 3 septembre. La divulgation des trois prix attribués par le jury et le prix coup de cœur du public seront dévoilés lors d’une soirée prévue le mercredi 28 octobre prochain.

Pour consulter les conditions et s’inscrire, les photographes sont invités à visiter le site Web de la Ville et à cliquer sur le bouton « Clin d’œil sur la Beauce » dans la section « À surveiller ».

Ville de Saint-Georges invite les photographes à s’imprégner du thème, à découvrir des paysages, des lieux ou des personnes empreintes de sérénité et à nous partager ces œuvres d’ici le 16 août.