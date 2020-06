Une pièce en ciné-théâtre pour aider Partage au Masculin

Créativa Productions devait présenter encore cette année l’expérience théâtrale Salem, mais l’équipe a dû revoir tout le projet à l’annonce du confinement. Le spectacle « Cendres de Caillou » est en formule ciné-théâtre. Le texte est de Daniel Danis, sous la direction d’acteurs de Pamela Doyon.

Ce qui rend spéciale cette pièce c’est qu’elle a été produite en respectant la distanciation physique. Les répétitions avec les quatre comédiens ont toutes été faites en vidéoconférence, le tournage a été fait de manière individuelle et la magie opérera au montage vidéo.

« Les comédiens et moi sommes vraiment sortis de notre zone de confort. Nous voulions continuer de pratiquer ce qui nous anime le plus en ces temps plus difficiles : l’Art. Habituellement, on travaille la direction d’acteurs pour la scène, mais nous avons dû nous adapter. Nous avons eu un mois et demi pour monter le spectacle. Nous étions tous en arrêt de travail pendant la première semaine de répétitions donc nous en avons profité. Après seize heures de tournage et une quarantaine d’heures de montage, nous sommes fins prêts. Nous espérons fortement que le format “ciné-théâtre” sera bien accueilli. Nous avons choisi ce terme, car il ne s’agit ni de théâtre ni de cinéma. » - Pamela Doyon, idéatrice, coordonnatrice et directrice d’acteurs du projet.

Un drame

Au fil du texte, les personnages nous racontent le drame qui leur est déjà arrivé. Chacun avec sa perception et sa distorsion des événements. Le personnage de Clermont (Patrick Paré), s’est réfugié à la campagne avec sa fille Pascale (Léonie Champagne), pour tenter d’y surmonter la perte de sa femme violée et assassinée en ville par un tueur fou. Là, sur une terre abandonnée où coule la Rivière-aux-Pierres, l’ancien citadin s’abrutit de travail en retapant la ferme, en vidant la cave de sa maison remplie de cailloux, et se tient à l’écart de toute vie sociale. Mais Shirley (Marie-Joëlle Croteau), l’amie d’enfance de Coco (James Lessard), qui habite le village et qui s’est juré d’ouvrir une brèche dans la carapace de cet homme meurtri, va bien malgré elle remettre en branle la roue du destin.

À propos de Créativa

Créativa Productions se veut un OSBL qui participe au développement du milieu artistique et culturel beauceron et qui souhaite offrir aux divers publics la possibilité de sortir des sentiers connus et de vivre de nouvelles expériences spectaculaires, technologiques et événementielles.

Comme à chacune de ses productions, Créativa s’associe une fois de plus à un organisme qui œuvre auprès de la communauté. Cette fois, une campagne de sociofinancement sera mise en place via Gofundme pour l’organisme Partage au Masculin.

« Nous croyons qu’il est important de donner un sens palpable à ce que nous présentons. C’est d’ailleurs ce qui mène le choix des textes que nous montons », ajoute Mme Doyon.

Les billets sont en vente sur le site de Créativa. Un lien sera envoyé aux acheteurs lors de sa sortie sur le Web le 17 juin.