Vincent Dupont: derrière le micro et la console

Vincent Dupont, le musicien originaire de Sainte-Justine, est une voix que l’on peut reconnaître grâce à ses nombreux succès radio comme Album Photo, Je serai là et Partir. S'il est habitué aux projecteurs de la scène, celui-ci est aussi très actif dans la face cachée de la musique.

Originaire des Etchemins, le jeune musicien de 26 ans a longtemps joué dans les bars beaucerons, il a aussi étudié au Cégep Beauce-Appalaches pendant quelque temps.

Son dernier simple Déjà Vu est sorti au mois de mai dernier. La chanson folk-pop, fidèle au style que l’artiste, siège à la 48e position du Top 100 Radio BDS.

Cela faisait un an que Vincent Dupont n’avait pas sorti de chanson.

« Avant de sortir Déjà Vu j’avais pris une pause. Je ne savais plus trop vers où me diriger avec ma musique. Je ne savais plus quel style prendre vraiment ».

Malgré cette pause, l’artiste n’a jamais cessé d’écrire des chansons. Le succès de son simple lui donne un bon momentum et le motive à travailler autant sur ses projets solo que sur ceux auxquels ils collaborent.

La face cachée de la musique

Lorsqu’il n’est pas devant le micro à chanter ses propres chansons, Vincent Dupont se retrouve du côté méconnu de l’univers de la musique: il produit, enregistre et écrit pour d’autres artistes.

Il possède son propre studio chez lui, à Montréal, où il produit des chansons de qualité professionnelle pour d’autres artistes émergents de la scène folk-pop.

Il travaille notamment avec d’autres musiciens beaucerons comme Alex Lavallée de Saint-Georges, Steven Fortin du duo « Steven & Steeven » et Alex Roy de Sainte-Marie. Ce dernier a récemment sorti le succès Je ne veux pas me casser la tête, qui a atteint le top 5 dans les radios de région au Québec dont l'écriture et la production sont signées Vincent Dupont.

KLOX

Il travaille aussi sur un autre projet solo Klox.

Avec Klox, Vincent Dupont sort de son registre folk-pop habituel pour attaquer le monde de la musique électronique anglophone. Il devient producteur/DJ.

Il a déjà enregistré trois chansons sous cette bannière.

« C’est un projet que j’ai lancé l’automne dernier. Je cherchais ce que je voulais faire. Maintenant j’ai trouvé ma niche et le son que je veux. Ce que je vais sortir à la fin de l’été sera ce qui va définir Klox et le projet dans son ensemble ».

Vous pouvez entendre la musique de Vincent Dupont sur Spotify, Bandcamp, Youtube ou la radio. Il est présent sur Facebook et Instagram.