Nouvelle série d'expositions au centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach offre jusqu’au 22 août la série d’expositions « Juxtaposition d’époques ».

Il y sera présenté des toiles, des sculptures, des œuvres artistiques et diverses pièces d’archives.

Clermont Pépin : sa vie, son œuvre

Ville de Saint-Georges | Collaboration : Pierrette Pépin-Roy et Société historique Sartigan

Salle des Découvertes

Bien plus qu’un nom de rue, Clermont Pépin fut un musicien reconnu mondialement. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, ses œuvres sont encore jouées par les plus grands orchestres. Venez découvrir la vie et l’œuvre de celui qui a donné son nom au Festival Clermont-Pépin.

À l’envers

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

Cette exposition aborde le concept du temps. Qu’est-ce que le temps ? On le mesure avec horloge et calendrier, mais peut-il vraiment être défini ? Chacun d’entre nous le perçoit différemment. Le temps est-il donc émotion, sentiment ou abstraction ?

Mysticisme et forces subtiles

Nick Samson

Salle Corporation du Petit Séminaire

Cette exposition est le fruit d’un travail inspiré par la lentille existentielle de l’artiste. Désirant donner un sens à des événements tragiques qui ont emporté des êtres chers, ces œuvres symbolisent la gratitude pour l'expérience qu’est la vie!

Perte de monde

Sophie Roy

Galerie niveau 4

Composée de tableaux hybrides, l’exposition Perte de monde aborde la notion de monde réel et de monde virtuel. Riches en symboles et poétiques, les œuvres de l’artiste Sophie Roy suscitent émotions et réflexion et permettent à l’observateur d’en faire sa propre interprétation.

L’Enfance à rebours

Hélène Plourde et Pierre Tardif

Salle Louis-Jobin

L’Enfance à rebours pose un regard sur l’enfance des années soixante et nous fait découvrir les comportements, les attitudes, les sentiments et les croyances de l’époque. Pour fabriquer les œuvres, les artistes se sont livrés à un jeu de connivence et d’exploration intuitive à partir d’une diversité de matériaux et de techniques.

« Juxtaposition d’époques » peut être vue :

6 juillet au 22 août

Lundi au vendredi : 12 h à 18 h

Samedi : 12 h à 17 h

Dimanche : fermé

Centre d’art et d’exposition Centre culturel Marie-Fitzbach (3e niveau) 250, 18e Rue, Saint-Georges