De la «grande visite» dans le Sous-bois poétique du Moulin La Lorraine

Le Sous-bois poétique du Moulin La Lorraine poursuit son expansion en annonçant que deux auteurs émérites viennent de s’ajouter à la collection de «belles plumes» qui constituent déjà ce parcours unique en Chaudière-Appalaches.

En effet, Jean-Paul Daoust et Jean Désy ont offert chacun un écrit que le public pourra découvrir en empruntant le sentier «La grande visite», non loin des Clémence Des Rochers et Jean Marceau qui y avaient pris place à l’été 2019.

L’idée de créer un lieu dédié à la poésie sur le site du Moulin La Lorraine remonte à 2013, après une soirée en hommage à Gatien Lapointe à laquelle plusieurs poètes des Etchemins prenaient part.

Ce même printemps, les responsables de l'endroit aménagent une petite section du jardin située sous les grands pins et grâce à l’implication de la poétesse Hélène Bouffard, les premiers textes de poésie apparaissent dans qui est convenu d’appeler le «sous-bois». On y accédait alors par le sentier «Les petits pas» et on en ressortait à la Place Jean Turmel.

Avec les années, le Sous-bois poétique s’est enrichi avec l’ajout de textes et divers éléments qui favorisent la participation du public. D’abord uniquement consacré aux poètes de la région, le Sous-bois poétique d’aujourd’hui diffuse la prose d’auteurs de partout au Québec. Il se prolonge maintenant jusqu’à l’étang. Quinze auteurs québécois y sont diffusés, autant de la relève que des professionnels reconnus. De nouveaux textes sont ajoutés à chaque année.

Le Sous-bois de poésie est accessible gratuitement du mercredi au dimanche de midi à 16 h 30. La liste des auteurs présents est disponible se retrouve sur le site Web de l'établissement.