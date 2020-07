Ville de Saint-Georges investit près de 130 000$ de plus dans sa politique culturelle

La Ville de Saint-Georges investira quelque 608 000 $ au cours des trois prochaines années dans la mise en oeuvre du plan d'action de sa politique culturelle.

Cette somme comprend des investissements nouveaux de 128 250 $, selon le document qui a été adopté lundi soir dernier lors de la séance ordinaire du conseil municipal.

La Ville prévoit des dépenses de 216 100 $ en 2021, 210 700 $ en 2022 et 181 200 $ en 2023 dans les quatre champs d'intervention de la politique, soit les arts, bibliothèque et littérature, histoire et patrimoine ainsi que promotion culturelle.

L'administration municipale entend mettre particulièrement l'accent sur les arts de la rue, notamment avec des murales en trompe-l'oeil sur certains édifices de la ville, a indiqué Solange Thibodeau, conseillère responsable du dossier culturel.